Главные события и заявления третьего дня ПМЭФ-2026

Санкции и заморозка российских резервов, по оценке Путина, ударили по позициям доллара и евро. «Теперь все страны, хочу это подчеркнуть, все без исключения, они, как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро», – пояснил он.