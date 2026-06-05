Главные события и заявления третьего дня ПМЭФ-2026

Главные события и заявления третьего дня ПМЭФ-2026Госкомпании переезжают в регионы, Путин «не видит смысла» во встрече с Зеленским, РФ развивает технологии будущего
- О чем говорил Путин на пленарном заседании
- Греф и «живопырки»: защита предпринимателей
- Рост экономики и управляемое охлаждение: Новак, Силуанов, Заботкин
- Нехватка кадро и производительность труда
Третий день XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ‑2026) был насыщенным. Президент Владимир Путин на пленарном заседании рассказал о структурной мировой трансформации, роли БРИКС, технологиях будущего, стремлении к доминированию в сфере ИИ и экономических показателях РФ. Помимо российского лидера, на ПМЭФ выступили президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Танзании Самия Сулуху Хасан и зампредседателя КНР Хань Чжэн.
Глава Сбербанка Герман Греф во время бизнес-завтрака вступился за «живопырок», вице-премьер РФ Александр Новак назвал рекордно растущие отрасли, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на одного безработного россиянина приходится порядка 18 вакансий. А глава Минфина Антон Силуанов под вечер обрадовал предпринимателей, заявив, что заморозка порога годовой выручки на уплату НДС будет действовать как минимум три года.
«Ведомости» собрали главные заявления третьего дня.
Письмо Зеленского, роль БРИКС, цифровой суверенитет
Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что «пока не видит смысла» в личной встрече с Владимиром Зеленским. Так он ответил на открытое письмо президента Украины, предложившего провести переговоры в третьей стране. Президент РФ подчеркнул, что послание содержит «элементы хамства» и создает «обстановку, при которой вообще невозможно проводить никаких личных встреч».
Политик в очередной раз анонсировал крупнейшую структурную мировую трансформацию и крах прежней западноцентричной модели. Европейские элиты при этом «провоцируют хаос» и втягивают в него новые страны. Москва в свою очередь открыта для взаимовыгодного сотрудничества и выступает за более справедливый мировой порядок, подчеркнул он.
Глобальная торговая система, по словам Путина, уже перестает быть западноцентричной. БРИКС усиливает роль в мировой экономике.
Санкции и заморозка российских резервов, по оценке Путина, ударили по позициям доллара и евро. «Теперь все страны, хочу это подчеркнуть, все без исключения, они, как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро», – пояснил он.
Доля рубля в экспортных расчетах России достигла 65%.
Экономический рост в России должен сочетаться со снижением инфляции, по итогам 2026 года она ожидается на уровне 5,2%
Госдолг России остается низким – около 16% ВВП. В еврозоне, по словам Путина, госдолг приблизился к 90% ВВП. Российская экономика только сейчас опустилась до уровня, в котором страны Евросоюза живут последние годы.
Три главные технологии будущего – искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения. Президент подчеркнул, что Россия намерена лидировать в ИИ. При этом страна должна строить собственные цифровые решения и не допускать зависимости от чужих сервисов. Кабмину поручено подготовить национальные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ.
В России один из самых низких уровней безработицы – около 2,2%, заявил Путин. Реальные зарплаты россиян за пять лет выросли более чем на 30%.
Крупные госкомпании, включая РЖД, переедут из Москвы в регионы, анонсировал российский лидер, одновременно пообещав продолжать оказывать субъектам финансовую поддержку.
Иностранные гости
Председатель КНР Хань Чжэн, выступая на ПМЭФ, подчеркнул, что Китай отвергает политику гегемонизма во всех формах: Пекин совместно с Москвой хочет развивать мир, где ценятся толерантность и взаимовыгодное сотрудничество.
Узбекский лидер Шавкат Мирзиеев отметил, что Россия для Узбекистана – не просто сосед по региону, а «проверенный временем союзник». Он также рассказал, что инвестиции России в Узбекистан составят $5 млрд.
Президент Танзании Самии Сулуху Хассан в свою очередь отметила, что ее страна является одной из самых быстроразвивающихся стран в Африке. Она предложила России активнее экспортировать в ее страну. Танзания тоже хотела бы больше экспортировать в Россию, добавила политик.
Большие и маленькие «живопырки»
В ходе делового завтрака «Сбера» руководитель кредитной организации Герман Греф заявил, что отношение к предпринимателям как к «живопыркам, зарабатывающим бабки», необходимо менять, поскольку именно бизнес создает основу экономики страны.
Банкир обращался к председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, произнесшему ранее фразу о «живопырках». «Большие «живопырки», маленькие «живопырки», предприниматели создают эту самую добавленную стоимость», – парировал Греф.
Рост экономики и управляемое охлаждение
Экономика России показала устойчивость, за три года ее рост превысил 10%, сообщил вице-премьер Александр Новак. Растут IT, сельское хозяйство и машиностроение. «Это выше средних мировых темпов роста», – указал Новак.
При этом российская экономика пребывает в периоде управляемого охлаждения.
Структурные изменения позволили увеличить объем инвестиций на 40% за последние четыре года, рассказал также вице-премьер. «Одним из драйверов роста является внутренний спрос», – подчеркнул он, пояснив, что из-за санкций ушли иностранные компании, появилась возможность больше загрузить российскую промышленность, заниматься импортозамещением.
Самой комфортной стоимостью Brent остается $80 за баррель. В этом диапазоне потребители будут удовлетворены, а производители получат возможность для реализации инвестпрограмм, подчеркнул Новак.
Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал вернуться к бюджетному правилу для предсказуемости курса рубля. Ослабление бюджетного правила привело к укреплению рубля и снижению участия бюджета в валютных интервенциях. «Нужно опять возвращаться к той политике, которая раньше была», – отметил он.
Действующий порог годового дохода по выручке в 20 млн руб. для перехода на уплату НДС будет заморожен минимум на три года. «Президент сказал, что на подольше. Я думаю, что минимум на три года», – сказал Силуанов.
Зампред Банка России Алексей Заботкин не исключил снижения ставки ЦБ на четверть пункта. Глава РСПП Александр Шохин ожидает снижения до 14% в июне.
Нехватка кадров и адаптация к ИИ
Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании комиссии Госсовета по кадрам заявила, что в России необходимо заместить 11,5 млн работников до 2032 г.
РФ занимает 37-е место в мире по производительности труда. Уровень занятости населения в экономике России достиг рекордных 61,5%. Работодатели испытывают нехватку квалифицированных рабочих, на одного безработного приходится 18 вакансий.
Голикова также призвала заранее адаптировать систему подготовки кадров к технологическим изменениям, поскольку искусственный интеллект (ИИ) будет влиять на занятость в развитых экономиках примерно на 60%.