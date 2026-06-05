Голикова: в развитых экономиках ИИ затронет до 60% занятости
Искусственный интеллект (ИИ) будет влиять на занятость в развитых экономиках примерно на 60%, поэтому России необходимо заранее адаптировать систему подготовки кадров к технологическим изменениям. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По ее словам, Всемирный экономический форум (ВЭФ) относит искусственный интеллект к числу ключевых трендов на рынке труда. Согласно приведенным ею оценкам, технология затронет около 40% мировой занятости, а в развитых экономиках этот показатель достигнет 60%.
При этом Голикова подчеркнула, что распространение искусственного интеллекта не означает автоматического сокращения рабочих мест. «Важно понимать, что меняется не профессия полностью, а скорее конкретные обязанности в рамках нее», – сказала она.
XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходит с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге на площадке «Экспофорум». Главная тема – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».