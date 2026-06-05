Мордашов: внутренние барьеры мешают развитию российского бизнеса

Предприниматель также напомнил аудитории о данных опроса, проведенного на бизнес-завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2026. Предпринимателей спросили о главных вызовах и проблемах, и самые популярные ответы касались внутренних барьеров. «Сегодня самые главные проблемы у бизнеса – доступность кредита и налоги, а санкции только на пятом месте», – резюмировал Мордашов.