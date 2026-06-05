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Главная / Глобальные идеи /

Мордашов: внутренние барьеры мешают развитию российского бизнеса

Ведомости

Отечественный бизнес уже успешно справился с санкциями, однако его развитию мешают внутренние барьеры. Такое мнение высказал председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов на сессии «Драйверы роста: большие идеи от практиков бизнеса» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Генеральный директор делового издания «Ведомости» Игнатий Павлов выступил модератором сессии.

По словам Мордашова, российские предприниматели не хотят «сидеть в окопе и пережидать». «Реакция бизнеса на кризис, связанный с санкциями, это прекрасно иллюстрирует. Мы пережили санкции», – отметил он.

Предприниматель также напомнил аудитории о данных опроса, проведенного на бизнес-завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2026. Предпринимателей спросили о главных вызовах и проблемах, и самые популярные ответы касались внутренних барьеров. «Сегодня самые главные проблемы у бизнеса – доступность кредита и налоги, а санкции только на пятом месте», – резюмировал Мордашов.

Глава «Северстали» также предложил пересмотреть стратегию охлаждения экономики – по его словам, подобная государственная политика сдерживает развитие бизнеса.

XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходит с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге на площадке «Экспофорум». Главная тема – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».

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