Минфин сообщил о заморозке порога для уплаты НДС минимум на три года

Минфин сообщил о заморозке порога для уплаты НДС минимум на три годаБизнес получит по 50 млрд руб. в год в этой меры
Действующий порог годового дохода по выручке в 20 млн руб. для перехода на уплату НДС будет заморожен минимум на три года, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
«Президент сказал, что на подольше. Я думаю, что минимум на три года», – сказал Силуанов.
«Малый бизнес получит от этого порядка 50 млрд руб. в год, если говорить о снижении с 20 до 10 млн руб. (планируемое понижение планки за 2 года. – "Ведомости")», – добавил министр, отвечая на вопрос «Ведомостей».
5 июня президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ выступил с инициативой отложить запланированное снижение планки выручки для перехода предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН) на уплату НДС и сохранить его на уровне 20 млн руб.
Ранее об этом просили деловые объединения. Глава РСПП Александр Шохин в интервью «Ведомостям» 14 мая заявил, что порог необходимо сохранить.
«Зафиксироваться на 20 млн руб. и использовать цифровой инструментарий ФНС лучше, чем снижать порог дальше», – полагает он. По его мнению, при таком сценарии добросовестный бизнес, который «не попадет в зону ужесточения», выживет и будет развиваться», – отметил Шохин.
Кроме того, президент «Опоры России» Александр Калинин в интервью «Ведомостям» говорил, что организация обратилась к президенту и председателю правительства с просьбой не снижать далее порог по доходам для уплаты НДС.