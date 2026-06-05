Минфин сообщил о заморозке порога для уплаты НДС минимум на три года

«Зафиксироваться на 20 млн руб. и использовать цифровой инструментарий ФНС лучше, чем снижать порог дальше», – полагает он. По его мнению, при таком сценарии добросовестный бизнес, который «не попадет в зону ужесточения», выживет и будет развиваться», – отметил Шохин.