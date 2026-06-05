ФНС и Минфин обсудят возможные корректировки режима АУСН

ФНС и Минфин обсудят возможные корректировки режима АУСНС конца прошлого года число перешедших на него плательщиков выросло в 10 раз
Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует обсудить с Минфином необходимость изменения параметров режима автоматической упрощенной системы налогообложения (АУСН). Об этом «Ведомостям» в кулуарах ПМЭФа рассказал глава ФНС Даниил Егоров. «Эти все дискуссии [о донастройке АУСН] будут проходить на площадке Министерства финансов, и там мы определимся, стоит ли вносить корректировки при этом, чтобы эти корректировки соответствовали тем нормам закона, которые изначально приняты в рамках введения эксперимента». Егоров не ответил на вопрос о том, будут ли изменены ключевые параметры режима, повторно уточнив, что это также будет обсуждаться на площадке Минфина.
АвтоУСН предполагает автоматический расчет налоговых обязательств без фактического участия налогоплательщика и проведение всех операций через банки. Для присоединения к режиму необходимо выполнение нескольких критериев – не более пяти сотрудников, годовой доход не более 60 млн руб. и др. Налоговые ставки на нем выше, чем у предпринимателей на классическом УСН: 8% с доходов и 20% с базы «доходы минус расходы». При этом налогоплательщики освобождены от обязанности платить страховые взносы.
Число налогоплательщиков на АУСН выросло в 10 раз за несколько месяцев после принятия последнего крупного пакета налоговых изменений. Если на конец 2025 г., по данным ФНС, таких в стране насчитывалось 43 000, то сейчас их количество превышает 440 000, сообщал «Ведомостям» представитель ФНС. С начала года плательщиками НДС стали предприниматели с годовым доходом от 20 млн руб. Тот же порог теперь действует и для плательщиков патентов. При этом АУСН сохранил порог выручки в 60 млн руб., когда бизнес может не платить НДС (такие же параметры действовали для плательщиков УСН в 2025 г.).
В конце апреля Егоров в ходе выступления на пленарном заседании Совета Федерации говорил, что ведомство также видит возросший интерес к режиму, но при этом часть перешедших с этого года на него налогоплательщиков руководствовалась тем, чтобы не платить НДС. Он добавил, что ФНС сейчас «смотрит кластеры данных» о пользователях АУСН, «чтобы определиться, нужно ли там что-то подкручивать».
АУСН действительно стал легальным способом налоговой оптимизации для микробизнеса, показал недавний опрос «Опоры России». Больше половины (64,2%) компаний и ИП, выбравших его, сделали это из-за введения ограничений по тем налоговым режимам, которые они применяли ранее (например, снижения порога возможного дохода на патентной системе до 20 млн руб. – «Ведомости»). Еще 27,2% назвали этот шаг стратегическим решением для снижения налоговой нагрузки, так как АУСН все еще предполагает уплату НДС с оборота в 60 млн руб. в год (по УСН такой порог закончил действовать в 2025 г. – «Ведомости»). Простота и удобство режима при этом стали ключевым мотивом перехода на него лишь для 6,2% респондентов.
АУСН – это высокотехнологичный налоговый режим, который исключает использование любых схем, говорил в интервью «Ведомостям» президент «Опоры России» Александр Калинин. В недавнем интервью «Ведомостям» он отмечал, что изменение условий действия режима, который действует до конца 2027 г., может усложнить отношения государства и бизнеса. «Законодатель фактически гарантировал людям неизменность условий на период эксперимента. Если государство само нарушит это обещание, доверие будет подорвано», – отмечал Калинин.
Налоговое убежище
Изначально АУСН не задумывалась как убежище для тех, кто хотел бы избежать уплаты НДС, говорит партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. «При снижении порогов при УСН и патентах с 60 млн до 20 млн необходимость в перспективе синхронизировать порог АУСН подразумевалась, но поскольку на тот момент режим не был популярен, решили, видимо, что серьезных рисков нет и надо посмотреть, как пойдет процесс перетекания», – полагает он. Получается, режим выступил своеобразным шлюзом-буфером для подстройки части бизнеса к новым условиям, что вполне отвечает напутствию президента обеспечить бизнесу переходный период, отмечает он. По мнению Зарипова, налоговая служба в ходе наблюдения увидела существенные отклонения от нормального поведения у части налогоплательщиков, например, искусственное подстраивание под параметры, когда часть кадровых позиций выводится за штат, но люди продолжают работать – неформально, в аффилированных компаниях, как самозанятые (обязательное условие перехода на автоУСН – не более пяти сотрудников. – «Ведомости»).
Закон об АУСН запрещает снижать порог до конца 2027 г., отмечает Зарипов. По его мнению, наиболее оптимальным решением может быть не снижение порога АУСН до 20 млн руб., а введение НДС для превысивших этот порог. «Такое изменение хоть и разрушает некие ожидания, но не разрушает законодательные нормы, на которые полагались участники эксперимента», – говорит он.