ФНС и Минфин обсудят возможные корректировки режима АУСН

Изначально АУСН не задумывалась как убежище для тех, кто хотел бы избежать уплаты НДС, говорит партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. «При снижении порогов при УСН и патентах с 60 млн до 20 млн необходимость в перспективе синхронизировать порог АУСН подразумевалась, но поскольку на тот момент режим не был популярен, решили, видимо, что серьезных рисков нет и надо посмотреть, как пойдет процесс перетекания», – полагает он. Получается, режим выступил своеобразным шлюзом-буфером для подстройки части бизнеса к новым условиям, что вполне отвечает напутствию президента обеспечить бизнесу переходный период, отмечает он. По мнению Зарипова, налоговая служба в ходе наблюдения увидела существенные отклонения от нормального поведения у части налогоплательщиков, например, искусственное подстраивание под параметры, когда часть кадровых позиций выводится за штат, но люди продолжают работать – неформально, в аффилированных компаниях, как самозанятые (обязательное условие перехода на автоУСН – не более пяти сотрудников. – «Ведомости»).