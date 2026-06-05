Путин предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС

Путин предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДСПланку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 млн рублей
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой отложить запланированное снижение планки выручки для перехода предпринимателей с упрощенной системы налогообложения (УСН) на уплату налога на добавленную стоимость (НДС), предложив зафиксировать ее на нынешнем уровне в 20 млн рублей.
«Чем дольше, тем лучше», – заявил Путин, комментируя предложение сохранить действующую планку, выступая на пленарном заседании ПМЭФа.
Президент подчеркнул, что необходимо «избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии».
Предложение президента зафиксировать порог выручки для перехода с упрощенной системы налогообложения (УСН) на уплату налога на добавленную стоимость (НДС) на уровне 20 млн руб. своевременно и важно для реального сектора, особенно для микробизнеса в регионах, заявила «Ведомостям» глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук.
«Дело не только в налоге как таковом: при пороге, ниже которого компании обязаны платить НДС, резко сокращается круг видов деятельности, которые остаются жизнеспособными», – отметила Мемрук. По ее словам, патентная система и УСН без НДС при доходе до 20 млн руб. дают критическую поддержку маленьким сельским магазинам, парикмахерским, мастерским и прочим низкомаржинальным бизнесам.
«Если бы порог продолжили снижать, как планировали, НДС фактически "выдавил" бы эти предприятия, так как издержки и администрирование сделали бы их нерентабельными», – подчеркнула глава союза. Мемрук убеждена, что лимит в 20 млн руб. сохраняет экономическую экосистему малого бизнеса малых городов и сел, дает время на более продуманные реформы и помогает избежать социально-экономических последствий для регионов.
Действующее законодательство предусматривает поэтапное снижение порога дохода для плательщиков УСН и ПСН, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС. В 2026 году лимит составляет 20 млн рублей. В 2027 году он должен сократиться до 15 млн рублей, а с 2028 года – до 10 млн рублей.
С 1 января 2026 г. в России вступили в силу комплексные изменения в налоговой системе: базовая ставка НДС была повышена с 20 до 22%, а для малого бизнеса был снижен порог выручки для перехода на уплату этого налога. В результате, компании и ИП на УСН, чей годовой доход превышает 20 млн руб., обязаны начислять и уплачивать НДС.
2 июня «Опора России» попросила президента и правительство не снижать порог доходов для плательщиков НДС. В ноябре 2025 г. Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога: с 20 млн руб. в 2026 г., до 15 млн руб. в 2027 г. и до 10 млн руб. с 2028 г. Позднее ФНС выпустила методические рекомендации по уплате НДС для компаний с годовой выручкой от 20 млн руб.