Путин предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС

2 июня «Опора России» попросила президента и правительство не снижать порог доходов для плательщиков НДС. В ноябре 2025 г. Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога: с 20 млн руб. в 2026 г., до 15 млн руб. в 2027 г. и до 10 млн руб. с 2028 г. Позднее ФНС выпустила методические рекомендации по уплате НДС для компаний с годовой выручкой от 20 млн руб.