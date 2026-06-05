Заботкин не исключил снижения ставки ЦБ на четверть пункта
Пространство для снижения ключевой ставки Центробанка не увеличилось, а снижение на каждом из ближайших заседаний не является неизбежным, заявил журналистам на ПМЭФ-2026 зампред Банка России Алексей Заботкин.
«Это ни в коей мере не означает неизбежное снижение ставки на каждом из них», – уточнил Заботкин, отвечая на вопросы журналистов. Отвечая на вопрос, может ли регулятор перейти к снижению ставки на четверть процентного пункта (0,25%), зампред ЦБ отметил: «Если такая альтернатива будет предложена участниками обсуждения, то она будет предметно обсуждена».
По словам зампреда ЦБ, у регулятора есть еще три недели до заседания по ставке, за это время поступит много дополнительных данных. Значимым фактором для Банка России остаются решения по бюджетной политике. «Если их не будет и к июльскому заседанию по ставке, мы это будем рассматривать, как всегда, как фактор неопределенности в части вклада бюджета в совокупный спрос», – уточнил Заботкин.
В конце апреля Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 14,5% – это восьмое смягчение подряд. Базовый сценарий ЦБ предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% в 2026 г. За период с 26 мая по 1 июня 2026 г. потребительские цены в России выросли на 0,15%, следует из данных Росстата. С начала года инфляция достигла 3,37%. По итогам 2026 г. Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 5,2%.