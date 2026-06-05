Заботкин не исключил снижения ставки ЦБ на четверть пункта

По словам зампреда ЦБ, у регулятора есть еще три недели до заседания по ставке, за это время поступит много дополнительных данных. Значимым фактором для Банка России остаются решения по бюджетной политике. «Если их не будет и к июльскому заседанию по ставке, мы это будем рассматривать, как всегда, как фактор неопределенности в части вклада бюджета в совокупный спрос», – уточнил Заботкин.