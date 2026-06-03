Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ASTR230,35-0,58%CNY Бирж.10,86+0,64%IMOEX2 601,35-0,73%RTSI1 117,32-1,79%RGBI119,06+0,25%RGBITR784,68+0,28%
Главная / Экономика /

Инфляция в России за неделю ускорилась до 0,15%

Ведомости

За период с 26 мая по 1 июня 2026 г. потребительские цены в России выросли на 0,15%, следует из данных Росстата. С начала года инфляция достигла 3,37%.

Основной вклад в ускорение недельной инфляции внесло подорожание плодоовощной продукции. Огурцы за неделю прибавили 6,7%, лук репчатый – 2,8%, картофель и капуста подорожали на 1,5%, помидоры – на 0,7%. Исключением стали бананы (–0,5%) и яблоки (–0,3%). Куриные яйца за неделю подешевели на 2%.

Поездки на отдых на Черноморское побережье России подорожали за неделю на 8,6%. В отелях 2* и хостелах проживание прибавило 0,6%. Дизельное топливо подорожало на 0,8%, бензин – на 0,5%. Среди непродовольственных товаров заметнее всего выросли цены на спички (+0,7%) и хозяйственное мыло (+0,5%). Смартфоны за неделю подешевели на 0,3%.

За предыдущую неделю (с 13 по 18 мая) Росстат фиксировал дефляцию 0,02%. В годовом выражении инфляция, по данным на 18 мая, составляла 5,46%. По итогам 2026 г. Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 5,2%, что должно стать результатом сбалансированной политики Банка России и правительства, говорил министр экономического развития Максим Решетников.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь