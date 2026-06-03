Инфляция в России за неделю ускорилась до 0,15%
За период с 26 мая по 1 июня 2026 г. потребительские цены в России выросли на 0,15%, следует из данных Росстата. С начала года инфляция достигла 3,37%.
Основной вклад в ускорение недельной инфляции внесло подорожание плодоовощной продукции. Огурцы за неделю прибавили 6,7%, лук репчатый – 2,8%, картофель и капуста подорожали на 1,5%, помидоры – на 0,7%. Исключением стали бананы (–0,5%) и яблоки (–0,3%). Куриные яйца за неделю подешевели на 2%.
Поездки на отдых на Черноморское побережье России подорожали за неделю на 8,6%. В отелях 2* и хостелах проживание прибавило 0,6%. Дизельное топливо подорожало на 0,8%, бензин – на 0,5%. Среди непродовольственных товаров заметнее всего выросли цены на спички (+0,7%) и хозяйственное мыло (+0,5%). Смартфоны за неделю подешевели на 0,3%.
За предыдущую неделю (с 13 по 18 мая) Росстат фиксировал дефляцию 0,02%. В годовом выражении инфляция, по данным на 18 мая, составляла 5,46%. По итогам 2026 г. Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 5,2%, что должно стать результатом сбалансированной политики Банка России и правительства, говорил министр экономического развития Максим Решетников.