Инфляция в России за неделю ускорилась до 0,15%

Поездки на отдых на Черноморское побережье России подорожали за неделю на 8,6%. В отелях 2* и хостелах проживание прибавило 0,6%. Дизельное топливо подорожало на 0,8%, бензин – на 0,5%. Среди непродовольственных товаров заметнее всего выросли цены на спички (+0,7%) и хозяйственное мыло (+0,5%). Смартфоны за неделю подешевели на 0,3%.