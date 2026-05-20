Недельная дефляция с 13 по 18 мая составила 0,02%
В Россия на неделе с 13 по 18 мая была зафиксирована дефляция, сообщает Росстат. Индекс потребительских цен за этот период составил 99,98%.
С начала мая цены выросли на 0,04%, а с начала года – на 3,15%. Годом ранее инфляция с начала месяца составляла 0,43%, а с начала года – 3,56%.
Среднесуточный прирост цен с начала мая составил 0,002% против 0,014% в апреле.
Наибольшее снижение цен за отчетную неделю произошло в сегменте плодоовощной продукции – в среднем на 2,2%. Огурцы подешевели на 10,9%, помидоры – на 8,6%, бананы – на 0,5%.
Также снизились цены на яйца (-2%), баранину (-1,3%), сливочное масло и гречку (-0,5%), свинину, пшеничную муку и пшено (-0,3%). Подешевели и некоторые молочные продукты, мясные изделия, подсолнечное масло и чай.
В то же время выросли цены на сахар-песок (+0,7%), мороженую рыбу (+0,4%), хлеб, макаронные изделия и вермишель (+0,3%). Среди овощей продолжили дорожать капуста (+3,2%), репчатый лук (+2,4%), свекла (+1,6%) и морковь (+0,6%).
В непродовольственном сегменте подорожали электропылесосы (+0,5%), женские колготки (+0,4%), сигареты и телевизоры (+0,2%). Бензин вырос в цене на 0,1%, дизельное топливо – на 0,2%.
В сфере услуг сильнее всего подорожали поездки на Черноморское побережье России – на 3,1%. Также выросли цены на проживание в гостиницах и путевки в санатории. Одновременно стоимость поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии снизилась на 2,2%.
20 мая Банк России сообщил, что годовая инфляция в стране в апреле замедлилась до 5,58% против 5,86% в марте. Потребительские цены в апреле выросли на 0,14% после роста на 0,60% месяцем ранее.