Инфляция в России в апреле замедлилась до 5,58%
Годовая инфляция в Россия в апреле замедлилась до 5,58% против 5,86% в марте. Об этом говорится в обзоре Банка России.
Потребительские цены в апреле выросли на 0,14% после роста на 0,60% месяцем ранее. Месячный прирост цен с сезонной корректировкой в пересчете на год составил 2,4% против 5,9% в марте; 8,7% в I квартале 2026 г. и 4,3% в IV квартале 2025 г. Как отметили в ЦБ, это минимальный показатель с ноября 2022 г.
В регуляторе подчеркнули, что замедление инфляции произошло прежде всего за счет волатильных компонентов. Значительный отрицательный вклад в динамику цен внесли овощи и фрукты, а также отдельные услуги.
Годовой рост цен на продовольственные товары в апреле составил 4,02%, на непродовольственные – 3,88%. При этом инфляция в секторе услуг остается высокой – 9,9% в годовом выражении.
В регуляторе отметили, что замедлился рост цен на многие товары длительного пользования. В частности, подешевели средства связи, телерадиотовары, инструменты и оборудование, продолжилось снижение цен на бытовую технику, а рост цен на автомобили замедлился.
Банк России сохранил прогноз, согласно которому инфляция в 2026 г. снизится до 4,5–5,5%, а в 2027 г. вернется к целевому уровню 4%.
15 мая Росстат сообщал, что в апреле к марту инфляция составила 0,14%. С начала года цены выросли на 3,11%. По оценке статистического ведомства, индекс потребительских цен за январь – апрель вырос до 105,84% в сравнении тем же периодом годом ранее. Базовый индекс потребительских цен к марту составил 100,25%.