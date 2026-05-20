Инфляция в России в апреле замедлилась до 5,58%

Потребительские цены в апреле выросли на 0,14% после роста на 0,60% месяцем ранее. Месячный прирост цен с сезонной корректировкой в пересчете на год составил 2,4% против 5,9% в марте; 8,7% в I квартале 2026 г. и 4,3% в IV квартале 2025 г. Как отметили в ЦБ, это минимальный показатель с ноября 2022 г.