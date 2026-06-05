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Новак назвал $80 за баррель Brent самой комфортной ценой

Ведомости

Самой комфортной стоимостью Brent остается $80 за баррель. Цена удобна как для производителей нефти, так и для ее потребителей, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Эта цифра не новая: мы всегда отмечали, что, если говорить о цене Brent, то это примерно $80 (за баррель. – ИФ) плюс-минус $5 в ту или иную сторону», – сказал Новак (цитата по «Интерфаксу»).

По словам вице-премьера, в этом диапазоне потребители будут удовлетворены, а производители получат возможность для реализации инвестпрограмм.

3 июня старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк сообщала «Ведомостям», что в базовом сценарии цены на нефть Brent в июне составят около $95/барр., курс доллара – 70-75 руб., юаня – 10,3–11,1 руб. 19 мая «Ведомости» писали со ссылкой на обзор консалтинговой компании Kept (бывшее подразделение KPMG в России), что средняя цена нефти эталонного сорта Brent в 2026 г. вырастет на 14% к уровню предыдущего года до $78,6/барр.

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