Новак назвал $80 за баррель Brent самой комфортной ценой

3 июня старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк сообщала «Ведомостям», что в базовом сценарии цены на нефть Brent в июне составят около $95/барр., курс доллара – 70-75 руб., юаня – 10,3–11,1 руб. 19 мая «Ведомости» писали со ссылкой на обзор консалтинговой компании Kept (бывшее подразделение KPMG в России), что средняя цена нефти эталонного сорта Brent в 2026 г. вырастет на 14% к уровню предыдущего года до $78,6/барр.