Силуанов призвал вернуться к бюджетному правилу для предсказуемости курса рубля

По словам министра, ослабление бюджетного правила для обеспечения расходов бюджета привело к укреплению рубля и снижению участия бюджета в валютных интервенциях. «Сейчас мы пришли к тому, что понимаем, что нужно опять возвращаться к той политике, которая раньше была. И курс будет более предсказуем. Поэтому бюджет всему глава», – сказал Силуанов.