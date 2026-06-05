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Главная / Экономика /

Силуанов призвал вернуться к бюджетному правилу для предсказуемости курса рубля

Ведомости

Курс рубля станет более предсказуемым при возврате к прежней бюджетной политике, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам министра, ослабление бюджетного правила для обеспечения расходов бюджета привело к укреплению рубля и снижению участия бюджета в валютных интервенциях. «Сейчас мы пришли к тому, что понимаем, что нужно опять возвращаться к той политике, которая раньше была. И курс будет более предсказуем. Поэтому бюджет всему глава», – сказал Силуанов.

«Ведомости» сообщали, что эксперты ожидают ослабления рубля на фоне корректировки бюджетного правила со снижением цены отсечения. В конце февраля глава Сбербанка Герман Греф прогнозировал, что к концу 2026 г. курс рубля может составить около 95 руб./$, а при определенных условиях – приблизиться к 100 руб./$. Минфин стремится к структурно сбалансированному бюджету, но это не происходит быстро, заявил «Ведомостям» Силуанов в кулуарах ПМЭФ-2026. По его словам, министерство ставит задачу по достижению нулевого структурного дефицита на 2027–2029 гг.

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