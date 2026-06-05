«Живопырки» и «капкан Заботкина»: о чем говорили на деловом завтраке «Сбера»

Предприниматель Роман Троценко в ходе мероприятия отметил, что переломный момент для бизнеса случился в октябре-ноябре прошлого года, когда все принимали решение по сокращению инвестиционных планов. Причиной стало «неожиданное повышение реальной ставки». Троценко напомнил про шок Волкера в США (главы ФРС в 1979–1987 гг.), когда ставку удерживали выше 10% полтора года, инфляцию сбили с 16 (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) до 4%, а экономика впала в рецессию. Предприниматель сравнил это время с текущей политикой ЦБ. «Думаю, что в конечном счете мы будем в учебниках читать, кроме "шока Волкера" еще о "капкане Заботкина", в который Россия по ошибке попала, и привело это к таким же последствиям», – подчеркнул он. По словам Троценко, ДКП привела к тому, что все деньги «ушли в депозит» госбанков и бизнес вынужден конкурировать с государством за капитал.