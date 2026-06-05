«Живопырки» и «капкан Заботкина»: о чем говорили на деловом завтраке «Сбера»Бизнес и власти обсудили список проблемных вопросов
Новая модель экономического роста наравне с темой налогов, денежно-кредитной политики и технологий волнует бизнес, рассказал в ходе делового завтрака «Сбера» руководитель кредитной организации Герман Греф, ссылаясь на результаты опроса нескольких десятков тысяч предпринимателей. Мероприятие прошло в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, прежние резервы, которые двигали экономику вперед, исчерпаны. В том числе безработица остается вблизи исторических минимумов, а загрузка мощностей находится на очень высоком уровне, производительность труда пока не растет достаточно быстро, чтобы компенсировать это. Несмотря на все сложности последних 10 лет, экономика России все-таки сумела вырасти более чем на 20%, добавил Греф.
Глава «Сбера» отметил стойкость российских компаний в условиях ограничений: «Наш бизнес проверен тяжелейшими, немыслимыми условиями ограничений и санкций». Греф процитировал председателя думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, что бизнес – это «живопырки (на бизнес-сленге означает подставные фирмы, созданные для ухода от налогов), зарабатывающие бабки». При этом от такого понимания следует уходить, потому что на самом деле «живопырки – это и есть та самая экономика, и именно они, бизнес, большие живопырки, маленькие живопырки и предприниматели, которые создают добавленную стоимость – они и есть основа экономики», – подчеркнул банкир.
Проблемы бизнеса
Макаров в начале своего выступления продемонстрировал залу внушительную пачку бумаг. Он пояснил, что в ней перечень тех документов, которые должна иметь организация со штатом в шесть человек. Для бизнеса в России есть очень много ограничений, и не всегда ясно, зачем вводятся те или иные нормы, добавил Макаров. «Вот все эти нормы нужны, чтобы не было в стране бизнеса, который бы не чувствовал себя заранее виновным. Зовите, не виноватым, а виновным. Не чувствовал, что он постоянно что-то нарушает», – сказал Макаров. Помимо проблемы бюрократии Макаров упомянул слабость института частной собственности и «произвол правоохранительной системы», который сложно назвать хорошим фоном для развития.
Организаторы завтрака также провели традиционный опрос зала на тему главных барьеров бизнеса. Самым популярным ответом стали налоги – за них проголосовали 55% зрителей трансляции. Среди гостей завтрака ключевым ограничителем остается стоимость заемных средств – 29,5% показал опрос.
Результаты прокомментировал первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков. В зале считают ключевой проблемой высокую ставку, а зрители – налоги, потому что на завтраке присутствует крупный бизнес, а смотрит трансляцию – малый, пояснил он. Повышение фискальной нагрузки для МСП – это самый серьезный вопрос, который сейчас есть, убежден Жуков. Все опросы показывают, что это решение было слишком серьезным и привело к банкротствам и уходу в тень, подчеркнул он. Необходимо вернуться к этому вопросу и смягчить те решения, которые были приняты, уверен парламентарий.
Есть ли переохлаждение?
Сейчас российская экономика функционирует в режиме управляемого охлаждения после бурного роста в силу цикличности, заявил вице-премьер Александр Новак. «Конечно, при цикличности экономики важно управлять рисками, искать новые драйверы, которые дают дополнительные возможности для выхода на устойчивую траекторию роста экономики», – отметил он. В числе таких сложностей вице-премьер назвал дефицит кадров и отставание роста производительности труда от роста зарплат. Еще один фактор, который нужно нивелировать – это изменения структуры бюджета, в котором увеличились расходы на безопасность и оборону. «И то, что делает сегодня правительство по консолидации бюджета, по приоритизации расходов – это важная составляющая для того, чтобы создавать условия для экономического роста и возможности для кредитования экономики», – заявил Новак. Кроме того, правительство утвердило план структурных изменений в экономике, который в том числе касается вовлечения в рынок труда новых кадров – молодежи, людей пенсионного и предпенсионного возраста, ветеранов СВО.
По мнению Новака, ключевой вопрос бизнес-повестки сегодня – это повышение производительности труда, которое должно стать «национальным драйвером». Все предприятия сейчас нуждаются в совершенствовании работы по этому направлению, добавил вице-премьер.
Зампред Банка России Алексей Заботкин подчеркнул, что сейчас нельзя говорить, что происходит переохлаждение по экономике в целом. Он пояснил, что при избыточно жесткой ДКП экономическая активность падает ниже своего потенциального уровня, при этом появляются незадействованные рабочие руки. В России безработица остается на историческом минимуме в 2,1%, указал Заботкин. Он добавил, что ситуация очень различается по секторам, и есть отрасли, которые растут двузначными темпами за год и в части выпуска, и в части инвестиций.
Спор о ставке
Бизнесу следует интересоваться уровнем инфляции, потому что она влияет на рост операционных издержек, уверен Заботкин. «При высокой инфляции, на самом деле, бизнесу жить гораздо хуже, чем два года пожить при высокой реальной процентной ставке (ставка за вычетом инфляции – “Ведомости”)», – подчеркнул Заботкин. Он напомнил, что в странах с низким уровнем ставок инфляция также низкая, например, в США, Китае, Европе. За счет этого россияне получали доступ к дешевым заемным средствам в валюте, когда экономика была более открыта, отметил зампред ЦБ. В текущих условиях ограничений необходимо обеспечить России такую же степень макроэкономической устойчивости и доверия к рублю, которыми обладают резервные валюты, добавил Заботкин.
Предприниматель Роман Троценко в ходе мероприятия отметил, что переломный момент для бизнеса случился в октябре-ноябре прошлого года, когда все принимали решение по сокращению инвестиционных планов. Причиной стало «неожиданное повышение реальной ставки». Троценко напомнил про шок Волкера в США (главы ФРС в 1979–1987 гг.), когда ставку удерживали выше 10% полтора года, инфляцию сбили с 16 (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) до 4%, а экономика впала в рецессию. Предприниматель сравнил это время с текущей политикой ЦБ. «Думаю, что в конечном счете мы будем в учебниках читать, кроме "шока Волкера" еще о "капкане Заботкина", в который Россия по ошибке попала, и привело это к таким же последствиям», – подчеркнул он. По словам Троценко, ДКП привела к тому, что все деньги «ушли в депозит» госбанков и бизнес вынужден конкурировать с государством за капитал.
Позже, в ходе общения с журналистами, Заботкин отметил, что формулировку о капкане слышит впервые, но это «несильно выбивается из предыдущего взаимодействия с бизнесом». По его словам, общение с предпринимателями происходит на регулярной основе и «в самых разных форматах».
Бюджет – всему голова
Сейчас пришло время сделать рост экономики более сбалансированным, стабильным, чтобы он рос не за счет накачек и больших дефицитов бюджета или за счет низких процентных ставок, отметил в ходе делового завтрака министр финансов Антон Силуанов. Все ругают Центральный банк за высокие ставки, Минфин – за налоги и сокращения, но «легко жить, когда раздаешь расходы, снижаешь ставки, рост идет», сыронизировал он. Но такого роста «постоянно быть не может», подчеркнул Силуанов. По его словам, большой дефицит бюджета приводит к тому, что все равно в конечном счете финансы государства разбалансируются, инфляция и ставка растут. «Нельзя говорить о том, что давайте сейчас снизим быстро ставки или увеличим дефицит и все будет хорошо», – указал министр. В этом контексте задача Минфина и ЦБ – обеспечить качество роста и балансирование.
Основное для бюджета – не столько расходы, сколько низкая инфляция, низкие процентные ставки, и чтобы была возможность приобретать в кредит, считает Силуанов. Вторая составляющая – это то, как структура расходов влияет на рост экономики. Минфину важно, чтобы в условиях ограниченности ресурсов каждый рубль бюджета приносил 2-3-5-10 руб. частных инвестиций. Речь о проектах ГЧП, проектах, которые реализуются в рамках налоговых расходов. Такие вещи стимулируют развитие экономики, добавил Силуанов.
Бюджетное правило ослабло, потому что государству нужны были ресурсы, признал министр. Курс рубля в результате укрепился. Сейчас Минфин пришел к тому, что необходимо снова возвращаться к той политике, что была. «Поэтому бюджет – всему голова», – резюмировал министр.
Роль технологий
Греф призвал двигаться вперед в развитии российской инженерной школы, создании новых технологий вместо того, чтобы «идти назад к низким ставкам, слабому рублю, сырьевому экспорту» или «в сторону провозглашения какой-то мнимой суверенизации». По уровню команд в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Россия не отстает от мировых лидеров, при этом есть очевидные последствия изоляции страны от возможностей вычислительных мощностей, отметил Греф. Он добавил, что «Сбер» вместе с правительством активно занимается решением этой проблемы, поэтому ситуация начнет выправляться с начала 2027 г. Греф предупредил об опасности создания критического отрыва с помощью искусственного интеллекта в военных технологиях и добавил, что боевые действия превращаются в гонку технологий.
Журналистка Ксения Собчак в ходе выступления отметила, что Россия успешно прошла четыре стадии технологической революции, но пока не вошла в число мировых лидеров по ИИ. Греф вступил в дискуссию и спросил, на каком языке программирует Собчак. «Я пока не настолько продвинута в технологиях, но учусь», – ответила журналистка. Глава «Сбера» добавил, что правильный ответ был бы – «на русском», вероятно, имея в виду, что сейчас «вайбкодинг» дает возможность программировать без знания специальных языков, используя промпты на родном языке.
Проблему с дефицитом кадров и производительностью труда можно также решить с помощью ИИ, отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко. «Зачем вы работников ищете? Внедряйте искусственный интеллект. Это ваш работник. Ничего лучше нет для операционной модели, чем тот же искусственный интеллект», – указал Григоренко.