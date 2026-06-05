Платформы договорились уравнять комиссии для российских и иностранных продавцов

Первоначальная версия меморандума была подписана Wildberries, Ozon и «Авито» в ноябре 2025 г. Документ предусматривал добровольное досрочное исполнение отдельных требований закона о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября 2026 г. Согласно новым обязательствам, участники обязались не допускать дискриминации российских продавцов по сравнению с иностранными, повысить прозрачность процедур утилизации товаров и увеличить до 45 дней срок уведомления продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов об изменениях условий сотрудничества, влияющих на сроки перечисления денежных средств.