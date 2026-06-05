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Главная / Бизнес /

Платформы договорились уравнять комиссии для российских и иностранных продавцов

Wildberries, Ozon и «Авито» подписали дополнение к меморандуму о добросовестных практиках
Лиана Липанова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Wildberries, Ozon и «Авито» подписали дополнение к меморандуму о добросовестных практиках цифровых платформ, предусматривающее новые добровольные обязательства для участников рынка, рассказал в интервью «Ведомостям» глава Ассоциации цифровых платформ (АЦП, объединяет Wildberries, Ozon, «Авито», «Сбер» и «Яндекс») Ораз Дурдыев. В частности, платформы закрепят право продавцов отказаться от скидок, финансируемых за счет самой площадки, а также обязуются не ухудшать положение таких продавцов в поисковой выдаче или рейтингах.

Документ был подписан 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Первоначальная версия меморандума была подписана Wildberries, Ozon и «Авито» в ноябре 2025 г. Документ предусматривал добровольное досрочное исполнение отдельных требований закона о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября 2026 г. Согласно новым обязательствам, участники обязались не допускать дискриминации российских продавцов по сравнению с иностранными, повысить прозрачность процедур утилизации товаров и увеличить до 45 дней срок уведомления продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов об изменениях условий сотрудничества, влияющих на сроки перечисления денежных средств.

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Отдельный блок изменений касается борьбы с мошенничеством и контрафактом. В меморандуме закреплено использование инструментов на основе искусственного интеллекта для модерации карточек товаров и противодействия фиктивным отзывам. Также участники договорились использовать видеофиксацию в пунктах выдачи заказов.

По словам Дурдыева, меморандум в первую очередь покрывает вопросы, которые чаще всего поднимались продавцами и другими участниками рынка. В частности, платформы закрепляют возможность для продавца отказаться от софинансируемых площадкой скидок без риска снижения рейтинга, ухудшения позиций в поисковой выдаче или иных ограничений.

Как рассказал Дурдыев в интервью «Ведомостям», ассоциация рассчитывает сохранить механизм саморегулирования и после вступления закона в силу. По его словам, меморандум позволяет тестировать новые подходы до их возможного закрепления в законодательстве.

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