Новак: рост инвестиций в экономику России составил 40% за последние 4 года
Структурные изменения в отечественной экономике позволили увеличить объем инвестиций на 40% за последние четыре года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на сессии «Экономика нового миропорядка: структурная трансформация, вызовы и возможности» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Одним из драйверов роста является внутренний спрос. Благодаря тому, что из-за санкций ушли иностранные компании, у нас появилась возможность больше загрузить нашу промышленность, заниматься импортозамещением. Рост инвестиций за последние четыре года в экономику составил 40%», – отметил он.
Вице-премьер назвал рост инвестиционной активности бизнеса одним из приоритетов в работе правительства РФ. «Огромный потенциал есть в том, чтобы обеспечить привлечение инвестиций за счет улучшения инвестиционного климата», – заявил он. По словам Новака, власти работают над улучшением условий ведения бизнеса. В числе задач по этому направлению он отметил, в частности, снижение барьеров, упрощение отчетности и подключения к коммунальной или энергетической инфраструктуре, совершенствование вопросов банкротства и разрешение споров между хозяйствующими субъектами.
По словам Новака, власти ориентируются в первую очередь на внутренний спрос и на отрасли, которые будут давать более высокую добавленную стоимость. В числе таких направлений он назвал, в частности, микро- и радиоэлектронику, химическую промышленность, энергетическое машиностроение, автомобиле- и судостроение, внедрение цифровых платформ практически во всех отраслях российской экономики.
Деловое издание «Ведомости» совместно с фондом «Росконгресс» и ведущими представителями научного сообщества, институтов развития, бизнеса и аналитических центров страны подготовили в преддверии ПМЭФ-2026 второй глобальный доклад в рамках экспертного проекта «Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством». Доклад был презентован 1 июня. Сессия в рамках форума продолжила идеи и мысли, сформированные в докладе. Ключевой темой сессии стал анализ происходящей сегодня трансформации мировой экономики.