Новак: рост инвестиций в экономику России составил 40% за последние 4 года

Вице-премьер назвал рост инвестиционной активности бизнеса одним из приоритетов в работе правительства РФ. «Огромный потенциал есть в том, чтобы обеспечить привлечение инвестиций за счет улучшения инвестиционного климата», – заявил он. По словам Новака, власти работают над улучшением условий ведения бизнеса. В числе задач по этому направлению он отметил, в частности, снижение барьеров, упрощение отчетности и подключения к коммунальной или энергетической инфраструктуре, совершенствование вопросов банкротства и разрешение споров между хозяйствующими субъектами.