Путин: любая страна может лишиться доступа к своим активам в долларах и евро
Лишиться доступа к своим активам в долларах и евро могут все страны, включая Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФа.
«Теперь все страны, хочу это подчеркнуть, все без исключения, они, как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро», – сказал он.
Для блокировки активов могут быть разные поводы, добавил он. По словам президента, здесь возникает вопрос недобросовестной конкуренции.
Российские активы были заблокированы в западных странах после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Министр финансов Антон Силуанов сообщал, что заблокированной остается примерно половина золотовалютных резервов Банка России – порядка $300 млрд из $640 млрд.
В ЕС рассматривали возможность передачи российских активов Украине. Вместо этого, в феврале европейские послы согласовали кредит на 90 млрд евро для Киева.