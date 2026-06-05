Новак: рост российской экономики превысил 10% за три года
Экономика России показала устойчивость, за три года ее рост превысил 10%. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Если брать последние три года, то рост составил около 10,3% – это выше средних мировых темпов роста», – сказал Новак.
По его словам, рост показали такие отрасли, как IT, сельское хозяйство и машиностроение.
Вице-премьер также заявлял, что экономика страны находится в периоде управляемого охлаждения после бурного роста. 4 июня президент РФ Владимир Путин, общаясь с руководителями ведущих мировых информационных агентств, отмечал, что по паритету покупательной способности российская экономика занимает четвертое место в мире, опережая все европейские страны и Японию. По словам главы государства, экономика России на правильном пути и чувствует себя уверенно. Она также досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности – до 6,7%.