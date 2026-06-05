Новак: рост российской экономики превысил 10% за три года

Вице-премьер также заявлял, что экономика страны находится в периоде управляемого охлаждения после бурного роста. 4 июня президент РФ Владимир Путин, общаясь с руководителями ведущих мировых информационных агентств, отмечал, что по паритету покупательной способности российская экономика занимает четвертое место в мире, опережая все европейские страны и Японию. По словам главы государства, экономика России на правильном пути и чувствует себя уверенно. Она также досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности – до 6,7%.