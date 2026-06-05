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Голикова: до 2032 года в России нужно заместить 11,5 млн работников

Ведомости

В России необходимо заместить 11,5 млн работников до 2032 г. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании комиссии Госсовета по кадрам в рамках ПМЭФа.

«Последний прогноз [кадровой потребности] сделан до 2032 г. Согласно ему, в этот период нам необходимо заместить 11,5 млн человек в связи с выходом на пенсию работников старшего возраста, и полмиллиона – это новые рабочие места», – сказала она. 

Голикова добавила, что 66% востребованных специалистов являются работниками со средним профессиональным образованием.

В марте 2025 г. председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов усомнился в рациональности пятилетнего прогноза потребности в кадрах. Рациональность такого прогноза, по его словам, вызывает сомнения у экспертов, поскольку столько времени обычно занимает получение квалификации, необходимой для высококвалифицированного специалиста. Эксперты считают, что долгосрочный прогноз должен осуществляться с горизонтом 10–15 лет.

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