Голикова: до 2032 года в России нужно заместить 11,5 млн работников

«Последний прогноз [кадровой потребности] сделан до 2032 г. Согласно ему, в этот период нам необходимо заместить 11,5 млн человек в связи с выходом на пенсию работников старшего возраста, и полмиллиона – это новые рабочие места», – сказала она.