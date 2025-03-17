Грызлов усомнился в рациональности пятилетнего прогноза потребности в кадрах

Грызлов усомнился в рациональности пятилетнего прогноза потребности в кадрахДля обеспечения технологического лидерства нужен горизонт на 10–15 лет, заявил он
Председатель высшего совета «Единой России» (ЕР) Борис Грызлов раскритиковал разработанный Минтрудом пятилетний прогноз потребности в ключевых кадрах для технологического лидерства. По его словам, рациональность такого прогноза вызывает сомнения у экспертов, поскольку «именно столько времени занимает обычно получение квалификации, необходимой для высококвалифицированного специалиста в отраслях, связанных с технологическим лидерством».
«При этом ряд коллег полагает, что долгосрочный прогноз должен осуществляться с горизонтом 10–15 лет для того, чтоб мы могли более планомерно готовить специалистов нужных для нашей промышленности специальностей. Потому что получается, что только мы успеваем разработать образовательные стандарты и подготовить одних специалистов, как выясняется, что у нас жесточайший дефицит совершенно других», – заявил Грызлов на заседании бюро высшего совета ЕР 14 марта. Плановый режим подготовки специалистов исключительно под сложившиеся технологические цепочки обрекает страну оставаться в роли потребителя в основном устаревших технологий, добавил глава высшего совета ЕР.
Грызлов уточнил, что большое количество учащихся инженерных направлений не заканчивает обучение из-за отсутствия уверенности в востребованности своих компетенций: «Молодежь чувствует, что ее обучают технологиям вчерашнего дня и не дают знаний и навыков для того, чтобы разрабатывать решения для будущего и рассчитывать на успех и признание». «Понятно, что мы говорим о средней ситуации, безусловно, есть передовые учебные заведения высшие, которые готовят специалистов уже в соответствии с новыми идеями, с новыми технологиями. Хотелось бы, чтобы таких вузов было как можно больше», – уточнил он.
Минтруд подготовил прогноз по поручению президента и без прогноза сложно планировать в том числе контрольные цифры приема и систему подготовки кадров, заступился за коллег министр просвещения Сергей Кравцов. «Поэтому то, что прогноз есть – плохой он, хороший, но он, главное, есть, можно на него посмотреть и к нему отнестись, его дальше совершенствовать при необходимости», – заявил он. Министр добавил, что прогноз не статичный и по поручению президента ежегодно будет корректироваться. «Конечно, хотелось бы его видеть и на 10, и на 15 лет. Наверное, это будет следующая задача. Но, по крайней мере, вот у нас есть на пять лет <...> И если что-то в этом прогнозе не так, тогда вносить дополнения, корректировки. Но то, что он есть – это уже очень важный инструмент нашей работы», – заявил Кравцов.
Прогноз на 5–7 лет может хоть как-то опираться на реальную действительность, возражает доводам единоросса старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Борис Илюхин. Семь лет назад невозможно было предвидеть ковид с резким увеличением дистанционной занятости или нынешних объемов необходимого импортозамещения. «И предполагать, какие специалисты будут нужны через 10–15 лет, это очень неблагодарное занятие. Что можно понимать однозначно про такого рода прогнозы – это люди с базовым знанием естественно-научных дисциплин, умением учиться новому и мотивацией на расширение кругозора, познание, исследования. Примерно так была построена отечественная школа инженеров – не специалист по энергоустановкам № 1836 бис, а инженер-электроэнергетик. Не только специалист по эксплуатации, но и разработчик-конструктор», – говорит Илюхин. Поэтому, продолжает он, план по подготовке тех же программистов (где конкретный язык программирования устаревает за 4–5 лет) – неперспективный подход.
Детальный прогноз потребностей экономики в кадрах на горизонте пяти лет глава Минтруда Антон Котяков представил на правительственном часе в Совете Федерации 29 января, писали «Ведомости». В соответствии с прогнозом, всего потребуется на 3,1 млн сотрудников больше к 2030 г. относительно уровней 2022 г., когда численность занятых составила 72,1 млн. При этом еще в ноябре 2024 г. Минтруд оценивал прирост потребности в 2,4 млн работников. Главным трендом станут структурные изменения в уровне образования сотрудников, а две трети новых рабочих мест должны будут занять люди со средним профессиональным образованием.