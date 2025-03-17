Грызлов усомнился в рациональности пятилетнего прогноза потребности в кадрах

Минтруд подготовил прогноз по поручению президента и без прогноза сложно планировать в том числе контрольные цифры приема и систему подготовки кадров, заступился за коллег министр просвещения Сергей Кравцов. «Поэтому то, что прогноз есть – плохой он, хороший, но он, главное, есть, можно на него посмотреть и к нему отнестись, его дальше совершенствовать при необходимости», – заявил он. Министр добавил, что прогноз не статичный и по поручению президента ежегодно будет корректироваться. «Конечно, хотелось бы его видеть и на 10, и на 15 лет. Наверное, это будет следующая задача. Но, по крайней мере, вот у нас есть на пять лет <...> И если что-то в этом прогнозе не так, тогда вносить дополнения, корректировки. Но то, что он есть – это уже очень важный инструмент нашей работы», – заявил Кравцов.