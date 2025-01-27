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Более трети работодателей столкнулись с усилением текучести кадров

Еще почти половина предприятий фиксируют учащение увольнений сотрудников, проработавших менее года
Дарья Мосолкина
MICHAEL GOTTSCHALK / DDP via AFP
MICHAEL GOTTSCHALK / DDP via AFP

Более трети российских компаний по итогам прошлого года зафиксировали усиление текучести кадров, показали результаты опроса, проведенного аудиторско-консалтинговой компанией Kept в декабре 2024 г. 40% респондентов отметили такую тенденцию среди квалифицированных сотрудников. Почти столько же работодателей говорят об учащении увольнений рабочего (обслуживающего) персонала и начинающих специалистов (37 и 36% опрошенных соответственно). Самые низкие показатели у руководителей (16% опрошенных компаний) и топ-менеджмента (7%), при этом работодатели преимущественно отмечают сохранение «текучки» этих категорий сотрудников, снижение числа увольнений зафиксировали только 14 и 11% соответственно.

Опрос проводился в декабре 2024 г., в нем приняли участие 68 компаний из 20 отраслей экономики, среди которых производство потребительских товаров, розничная и оптовая торговля, технологии и IT, банки, химическая промышленность и др. Больше половины (56%) респондентов называют себя крупными предприятиями, 32% – средними, еще 10% – малыми или микропредприятиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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