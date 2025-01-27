Более трети работодателей столкнулись с усилением текучести кадров

Более трети работодателей столкнулись с усилением текучести кадровЕще почти половина предприятий фиксируют учащение увольнений сотрудников, проработавших менее года
Более трети российских компаний по итогам прошлого года зафиксировали усиление текучести кадров, показали результаты опроса, проведенного аудиторско-консалтинговой компанией Kept в декабре 2024 г. 40% респондентов отметили такую тенденцию среди квалифицированных сотрудников. Почти столько же работодателей говорят об учащении увольнений рабочего (обслуживающего) персонала и начинающих специалистов (37 и 36% опрошенных соответственно). Самые низкие показатели у руководителей (16% опрошенных компаний) и топ-менеджмента (7%), при этом работодатели преимущественно отмечают сохранение «текучки» этих категорий сотрудников, снижение числа увольнений зафиксировали только 14 и 11% соответственно.
Опрос проводился в декабре 2024 г., в нем приняли участие 68 компаний из 20 отраслей экономики, среди которых производство потребительских товаров, розничная и оптовая торговля, технологии и IT, банки, химическая промышленность и др. Больше половины (56%) респондентов называют себя крупными предприятиями, 32% – средними, еще 10% – малыми или микропредприятиями.