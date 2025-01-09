В 2025 году 76% российских компаний планируют активно набирать сотрудников

В 2025 году 76% российских компаний планируют активно набирать сотрудниковК этому их вынуждает не только рост бизнеса, но и крайне высокая текучесть персонала
Весь 2024 год в России обсуждали нехватку рабочих рук во всех сферах экономики и трудности с поиском нового персонала. Тем не менее две трети компаний (61%) весь год постоянно нанимали сотрудников, говорится в исследовании, проведенном в декабре HR-холдингом Ventra. Более того, по прогнозам, в 2025 г. число активно нанимающих компаний еще больше вырастет – до 76%. Всего аналитики Ventra опросили 900 работодателей из разных отраслей. Выяснилось, что лишь чуть более четверти из них (27%) не поменяли число сотрудников в 2024 г. и еще 12% провели ряд сокращений. Остальные продолжали и, судя по всему, продолжат нанимать персонал.
Тренд будет развиваться, несмотря на то что искать персонал крайне трудно в условиях низкой безработицы (по данным Росстата, 2,3% в ноябре 2024 г.) и дефицита кадров в 1,5 млн человек на рынке труда – такую цифру назвал 11 декабря в ходе открытого диалога «100 вопросов о будущем России» вице-премьер Александр Новак. Но у компаний веские причины для поиска новых работников: рост бизнеса, который требует увеличения численности персонала, а кроме того, выросшая текучесть кадров, сообщили респонденты аналитикам Ventra.
«Ведомости» разбирались, как компании решали проблемы найма и удержания в 2024 г. и что можно сделать для снижения текучести кадров в 2025 г.