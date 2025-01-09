В 2025 году 76% российских компаний планируют активно набирать сотрудников

Весь 2024 год в России обсуждали нехватку рабочих рук во всех сферах экономики и трудности с поиском нового персонала. Тем не менее две трети компаний (61%) весь год постоянно нанимали сотрудников, говорится в исследовании, проведенном в декабре HR-холдингом Ventra. Более того, по прогнозам, в 2025 г. число активно нанимающих компаний еще больше вырастет – до 76%. Всего аналитики Ventra опросили 900 работодателей из разных отраслей. Выяснилось, что лишь чуть более четверти из них (27%) не поменяли число сотрудников в 2024 г. и еще 12% провели ряд сокращений. Остальные продолжали и, судя по всему, продолжат нанимать персонал.