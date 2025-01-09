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/ Менеджмент

В 2025 году 76% российских компаний планируют активно набирать сотрудников

К этому их вынуждает не только рост бизнеса, но и крайне высокая текучесть персонала
Мария Подцероб
В ситуации сверхтекучести кадров компаниям все равно придется нанимать все новый и новый персонал
В ситуации сверхтекучести кадров компаниям все равно придется нанимать все новый и новый персонал / Максим Стулов / Ведомости

Весь 2024 год в России обсуждали нехватку рабочих рук во всех сферах экономики и трудности с поиском нового персонала. Тем не менее две трети компаний (61%) весь год постоянно нанимали сотрудников, говорится в исследовании, проведенном в декабре HR-холдингом Ventra. Более того, по прогнозам, в 2025 г. число активно нанимающих компаний еще больше вырастет – до 76%. Всего аналитики Ventra опросили 900 работодателей из разных отраслей. Выяснилось, что лишь чуть более четверти из них (27%) не поменяли число сотрудников в 2024 г. и еще 12% провели ряд сокращений. Остальные продолжали и, судя по всему, продолжат нанимать персонал.

Тренд будет развиваться, несмотря на то что искать персонал крайне трудно в условиях низкой безработицы (по данным Росстата, 2,3% в ноябре 2024 г.) и дефицита кадров в 1,5 млн человек на рынке труда – такую цифру назвал 11 декабря в ходе открытого диалога «100 вопросов о будущем России» вице-премьер Александр Новак. Но у компаний веские причины для поиска новых работников: рост бизнеса, который требует увеличения численности персонала, а кроме того, выросшая текучесть кадров, сообщили респонденты аналитикам Ventra.

«Ведомости» разбирались, как компании решали проблемы найма и удержания в 2024 г. и что можно сделать для снижения текучести кадров в 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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