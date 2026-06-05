Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 14% в июне
Банк России на заседании 19 июня может снизить ключевую ставку на 0,5 п. п. – с нынешних 14,5% до 14%. Такой прогноз на полях ПМЭФ озвучил глава РСПП Александр Шохин.
По его словам, бизнес рассчитывает на более заметное смягчение денежно-кредитной политики, однако регулятор, вероятно, будет действовать осторожно.
«Судя по сегодняшнему выступлению зампреда ЦБ Алексея Заботкина на завтраке Сбербанка, они будут действовать очень-очень взвешенно и аккуратно», – сказал Шохин (цитата по ТАСС).
По оценке главы РСПП, к концу года ставка вряд ли опустится ниже 12%, если ЦБ сохранит текущий подход и продолжит ориентироваться на инфляционные ожидания.
5 июня заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин не исключил снижения ставки на 0,25 п. п. на ближайшем заседании. При этом он подчеркнул, что пространство для смягчения денежно-кредитной политики не увеличилось, а снижение ставки на каждом заседании не является предопределенным. По словам Заботкина, до июньского заседания у регулятора есть еще три недели, а за это время поступит много дополнительных данных.
В конце апреля Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 14,5% – это восьмое смягчение подряд. Этот шаг совпал с ожиданиями экспертов, опрошенных «Ведомостями».