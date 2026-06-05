Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 14% в июне

5 июня заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин не исключил снижения ставки на 0,25 п. п. на ближайшем заседании. При этом он подчеркнул, что пространство для смягчения денежно-кредитной политики не увеличилось, а снижение ставки на каждом заседании не является предопределенным. По словам Заботкина, до июньского заседания у регулятора есть еще три недели, а за это время поступит много дополнительных данных.