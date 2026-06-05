Путин заявил о переходе технологического лидерства к странам БРИКС

5 июня на ПМЭФ вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что Россия продолжит вкладывать средства в развитие искусственного интеллекта (ИИ), науки и образования как ключевых факторов технологического лидерства. По ее словам, за последние годы государство направило значительные ресурсы на развитие научной и образовательной базы, что позволило создать условия для внедрения современных технологий и укрепления технологического суверенитета.