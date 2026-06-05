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Путин заявил о переходе технологического лидерства к странам БРИКС

Ведомости

Технологическое лидерство постепенно переходит к странам БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2026.

Президент напомнил, что Запад исторически рассматривался как источник технологического развития, но сейчас ситуация в мире изменяется.

«За 25 лет страны БРИКС существенно нарастили высокотехнологичный экспорт, теперь он превышает треть глобальных поставок. Это говорит об изменении технологического лидерства в мире. Постепенно это происходит, но это идет», – сказал Путин.

5 июня на ПМЭФ вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что Россия продолжит вкладывать средства в развитие искусственного интеллекта (ИИ), науки и образования как ключевых факторов технологического лидерства. По ее словам, за последние годы государство направило значительные ресурсы на развитие научной и образовательной базы, что позволило создать условия для внедрения современных технологий и укрепления технологического суверенитета.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходит с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге на площадке «Экспофорум». Главная тема – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».

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