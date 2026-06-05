Яровая: Россия продолжит инвестировать в искусственный интеллект
Россия продолжит вкладывать средства в развитие искусственного интеллекта (ИИ), науки и образования как ключевых факторов технологического лидерства. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По ее словам, за последние годы государство направило значительные ресурсы на развитие научной и образовательной базы, что позволило создать условия для внедрения современных технологий и укрепления технологического суверенитета. Яровая отметила, что Россия обладает необходимыми ресурсами для развития цифровых технологий, включая возможности по хранению и обработке больших данных, а также стабильной законодательной системой, позволяющей реализовывать долгосрочные проекты.
Особое внимание депутат уделила вопросам подготовки кадров. Она напомнила, что в стране создана цифровая система целевого набора, которая позволяет работодателям заранее формировать запрос на специалистов, необходимых экономике в перспективе ближайших пяти лет. По словам Яровой, государство уже создало законодательные механизмы, которые позволяют бизнесу участвовать в подготовке кадров, а образовательным учреждениям ориентироваться на реальные потребности рынка труда.
Отдельно вице-спикер остановилась на развитии искусственного интеллекта в здравоохранении. По ее словам, внедрение цифровых решений должно помогать врачам, освобождая их от рутинной работы с документами и обработкой данных, чтобы специалисты могли уделять больше времени пациентам.