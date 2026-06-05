Яровая: Россия продолжит инвестировать в искусственный интеллект

По ее словам, за последние годы государство направило значительные ресурсы на развитие научной и образовательной базы, что позволило создать условия для внедрения современных технологий и укрепления технологического суверенитета. Яровая отметила, что Россия обладает необходимыми ресурсами для развития цифровых технологий, включая возможности по хранению и обработке больших данных, а также стабильной законодательной системой, позволяющей реализовывать долгосрочные проекты.