ЦБ: максимальная ставка по вкладам выросла в августе

В тот же день глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила снижение ставки ускорением инфляции в июне из-за ситуации с топливом. Она также отметила рост инфляционных ожиданий и повысила прогноз по ставке на текущий год до 14,5–14,6%.