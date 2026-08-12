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Главная / Финансы /

ЦБ: максимальная ставка по вкладам выросла в августе

Сергей Пахомов

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России в первой декаде августа выросла до 12,89% годовых. Такие данные привел Центробанк России.

Как отметил регулятор, в третьей декаде июля ставка составляла 12,85% годовых, во второй -12,83% годовых. В перечень банков, используемых для мониторинга, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк.

23 июля средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России достигла 12,83% годовых. По данным ЦБ, в первой декаде июля ставка составляла 12,79%, а в третьей декаде июня – 12,76%.

24 июля совет директоров ЦБ принял решение понизить ключевую ставку до 14%. Центробанк заявил, что будет решать, что делать со ставкой, исходя из того, как меняются инфляция, ожидания людей и риски внутри страны и за ее пределами.

В тот же день глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила снижение ставки ускорением инфляции в июне из-за ситуации с топливом. Она также отметила рост инфляционных ожиданий и повысила прогноз по ставке на текущий год до 14,5–14,6%.

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