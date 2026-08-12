ЦБ повысил официальный курс доллара до 83 рублей

6 августа «Ведомости» писали, что национальная валюта слабеет к доллару, евро и юаню уже третий месяц подряд. Стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никита Еуров рассказал, что понижению курса рубля сначала способствовал резкий рост премии за риск и отток капитала – спрос на формирование иностранных активов вне российского контура. Сейчас тренд сохраняется из-за слабого торгового баланса: в страну заходит валютная выручка, полученная в июне – июле по низким ценам на нефть, а спрос на импорт сильный из-за сезонности.