ЦБ повысил официальный курс доллара до 83 рублей
Банк России повысил официальный курс доллара на 13 августа до 83,00 руб. Регулятор прибавил 0,62 руб.
Евро подорожал на 0,60 руб. и стал равен 95,78 руб. Курс юаня вырос на 0,10 руб. и достиг значения в 12,28 руб.
Официальный курс доллара на 12 августа составляет 82,37 руб., евро – 95,18 руб., юаня – 12,18 руб.
6 августа «Ведомости» писали, что национальная валюта слабеет к доллару, евро и юаню уже третий месяц подряд. Стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никита Еуров рассказал, что понижению курса рубля сначала способствовал резкий рост премии за риск и отток капитала – спрос на формирование иностранных активов вне российского контура. Сейчас тренд сохраняется из-за слабого торгового баланса: в страну заходит валютная выручка, полученная в июне – июле по низким ценам на нефть, а спрос на импорт сильный из-за сезонности.