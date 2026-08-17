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Выдачи кредитных карт выросли на 18% в июле

Елена Вострикова

Российские банки в июле выдали 1,37 млн кредитных карт, что на 18% больше, чем годом раньше. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

«По сравнению с предыдущим месяцем количество выдач выросло на 2%», – говорится в сообщении.

При этом совокупный лимит по выданным кредитным картам в июле сократился на 1% к предыдущему месяцу – со 165,34 до 164,17 млрд руб. В годовом выражении показатель вырос на 12% со 147,16 млрд руб.

Средний лимит по кредитной карте за месяц снизился на 3000 руб. и составил 120 000 руб. В июне он находился на уровне 123 000 руб., а в июле 2025 г. – 126 000 руб.

Выдачи новых кредиток снижаются третий месяц подряд

Финансы / Банки

Всего за январь – июль 2026 г. банки выдали 8,87 млн кредитных карт с совокупным лимитом 1,03 трлн руб. В среднем объем выдач составлял 146,55 млрд руб. в месяц. За аналогичный период 2025 г. было оформлено 8,85 млн карт с общим лимитом 1,01 трлн руб. Таким образом, число выдач практически не изменилось.

По сравнению с 2024 г. рынок кредитных карт значительно сократился. За семь месяцев того года банки выдали 13,85 млн карт с совокупным лимитом 1,66 трлн руб. За два года количество выдач снизилось на 36%, а их объем – на 38%.

Гендиректор ОКБ Михаил Алексин отметил, что ожидания россиян относительно своего материального положения остаются невысокими, а доходы, которые банки учитывают при оценке кредитной нагрузки, растут медленно. Поэтому кредиторы не готовы существенно повышать лимиты и принимать дополнительные риски. По его оценке, в ближайшие месяцы существенного роста рынка ожидать не стоит: объемы выдач могут остаться на нынешнем уровне или немного снизиться.

30 июля сообщалось, что только 5% заемщиков обращаются в банк за помощью при возникновении просрочки по кредиту, хотя 92% знают о существующих мерах поддержки. Такие данные Сбербанк получил в ходе исследования поведения заемщиков российских банков, в котором участвовало более 1000 респондентов.

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