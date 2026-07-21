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Главная / Финансы /

Выдачи новых кредиток снижаются третий месяц подряд

Ставки по ним слишком высоки для перехода заемщиков от накоплений к потреблению
Наталья Заруцкая
Ставки по кредитным картам сейчас все еще слишком высоки для перехода заемщиков от накопительной к потребительской модели поведения
Ставки по кредитным картам сейчас все еще слишком высоки для перехода заемщиков от накопительной к потребительской модели поведения / Андрей Гордеев / Ведомости

Граждане оформили в июне 1,22 млн новых кредитных карт, что на 4,2% меньше показателя мая, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Выдачи новых кредиток снижаются третий месяц подряд: в апреле банки выдали 1,33 млн (-2,93% относительно предыдущего месяца), в мае – 1,28 млн (-3,7% м/м).

В годовой динамике выдачи новых кредиток в июне, напротив, увеличились на 19,9%, следует из данных НБКИ. Такую динамику в бюро объясняют тем, что на первую половину 2025 г. пришелся пик падения выдачи новых кредитных карт, так как во втором полугодии 2024 г. Банк России усилил меры по охлаждению кредитования. В частности, регулятор в середине лета ужесточил макропруденциальные лимиты (ограничение на выдачи) для заемщиков с показателем долговой нагрузки свыше 50% (ПДН; отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу), в ноябре повысил ключевую ставку до рекордно высокого уровня в 21% и пр.

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