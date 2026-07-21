Выдачи новых кредиток снижаются третий месяц подряд

В годовой динамике выдачи новых кредиток в июне, напротив, увеличились на 19,9%, следует из данных НБКИ. Такую динамику в бюро объясняют тем, что на первую половину 2025 г. пришелся пик падения выдачи новых кредитных карт, так как во втором полугодии 2024 г. Банк России усилил меры по охлаждению кредитования. В частности, регулятор в середине лета ужесточил макропруденциальные лимиты (ограничение на выдачи) для заемщиков с показателем долговой нагрузки свыше 50% (ПДН; отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу), в ноябре повысил ключевую ставку до рекордно высокого уровня в 21% и пр.