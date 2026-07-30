Только 5% заемщиков обращаются в банк за помощью с просроченным кредитом

Каждый третий заемщик (31%), имеющий просроченную задолженность, узнает в банке условия реструктуризации, кредитных каникул или рефинансирования, но только 5% в итоге реально обращаются за помощью, рассказал директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов на форуме «Банкротство. Дальний Восток», организованном «Сбером», передает корреспондент «Ведомостей». При этом абсолютное большинство заемщиков – 92% – знают о таких мерах поддержки, добавил он.