Только 5% заемщиков обращаются в банк за помощью с просроченным кредитом

Только 5% заемщиков обращаются в банк за помощью с просроченным кредитомБольшинство не верят, что банк заинтересован в решении проблемы
Каждый третий заемщик (31%), имеющий просроченную задолженность, узнает в банке условия реструктуризации, кредитных каникул или рефинансирования, но только 5% в итоге реально обращаются за помощью, рассказал директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов на форуме «Банкротство. Дальний Восток», организованном «Сбером», передает корреспондент «Ведомостей». При этом абсолютное большинство заемщиков – 92% – знают о таких мерах поддержки, добавил он.
Такие данные Сбербанк получил в ходе регулярного мониторинга поведения заемщиков российских банков, в котором участвует более 1000 респондентов, уточнил «Ведомостям» его представитель.
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