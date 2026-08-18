ЦБ повысил официальный курс доллара до 85,16 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 19 августа на уровень 85,16 руб., повысив его на 0,15 руб.
Евро подорожал на 0,40 руб. и достиг отметки в 98,73 руб. Курс юаня ЦБ оставил на уровне 12,62 руб., снизив его на незначительную сумму.
Официальный курс доллара на 18 августа составил 86,01 руб., евро – 98,34 руб., юаня – 12,63 руб.
Внебиржевой курс доллара на рынке Forex остановился на значении 85,01 руб.
6 августа «Ведомости» писали, что национальная валюта слабеет к доллару, евро и юаню уже третий месяц подряд. Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова рассказала, что если цены на нефть по итогам августа снизятся, не исключено, что в сентябре Минфин перейдет от покупок валюты к продажам либо значительно уменьшит объем приобретений. Тогда есть шанс, что ослабление рубля остановится.