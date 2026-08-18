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Главная / Финансы /

ЦБ повысил официальный курс доллара до 85,16 рубля

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 19 августа на уровень 85,16 руб., повысив его на 0,15 руб.

Евро подорожал на 0,40 руб. и достиг отметки в 98,73 руб. Курс юаня ЦБ оставил на уровне 12,62 руб., снизив его на незначительную сумму.

Официальный курс доллара на 18 августа составил 86,01 руб., евро – 98,34 руб., юаня – 12,63 руб.

Внебиржевой курс доллара на рынке Forex остановился на значении 85,01 руб.

6 августа «Ведомости» писали, что национальная валюта слабеет к доллару, евро и юаню уже третий месяц подряд. Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова рассказала, что если цены на нефть по итогам августа снизятся, не исключено, что в сентябре Минфин перейдет от покупок валюты к продажам либо значительно уменьшит объем приобретений. Тогда есть шанс, что ослабление рубля остановится.

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