ЦБ сохранил официальный курс доллара на уровне 85 рублей
Банк России снизил официальный курс доллара на 19 августа на 0,04 руб. Регулятор установил стоимость валюты на уровне 85,13 руб.
Евро подешевело на 0,19 руб. – до 98,55 руб. Курс юаня вырос на 0,01 руб. и достиг уровня в 12,63 руб.
Официальный курс доллара на 18 августа составил 85,16 руб., евро – 98,73 руб., юаня – 12,62 руб.
Внебиржевой курс доллара на рынке Forex снизился на 0,69% – до 84,41 руб. Курс евро почти достиг отметки в 100 руб., но остановился на уровне 99,07 руб., прибавив за день 0,7%.
18 августа «Ведомости» со ссылкой на данные Агентства по страхованию вкладов (АСВ) писали, что к концу первого полугодия 2026 г. доля валютных средств населения в общем объеме их сбережений оказалась на рекордно низком уровне – 4,5%. В начале года показатель составлял 5,2%. До момента введения странами Запада санкций против крупных российских банков, сделавших невозможным открытие вкладов в долларах и евро, доля валютных вкладов держалась на уровне почти 20%.