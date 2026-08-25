ЦБ поднял официальные курсы трех основных валют
Банк России установил официальный курс доллара на 26 августа на уровне 84,46 руб., подняв его на 1,18 руб.
Евро подорожал на 1,08 руб. и достиг уровня в 98,52 руб. Курс юаня вырос на 0,18 руб. – до 12,57 руб.
Официальный курс доллара от ЦБ на 25 августа составляет 83,29 руб., евро – 97,44 руб., юаня – 12,39 руб.
Внебиржевой курс доллара за день поднялся до 85,27, руб., но затем упал снова до 83,85 руб. Рост составил 0,54% к закрытию предыдущего дня.
18 августа «Ведомости» со ссылкой на данные Агентства по страхованию вкладов писали, что к концу первого полугодия 2026 г. доля валютных средств населения в общем объеме их сбережений оказалась на рекордно низком уровне – 4,5%. В начале года показатель составлял 5,2%. До момента введения странами Запада санкций против крупных российских банков, сделавших невозможным открытие вкладов в долларах и евро, доля валютных вкладов держалась на уровне почти 20%.