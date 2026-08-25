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ЦБ поднял официальные курсы трех основных валют

Наталья Захарова

Банк России установил официальный курс доллара на 26 августа на уровне 84,46 руб., подняв его на 1,18 руб.

Евро подорожал на 1,08 руб. и достиг уровня в 98,52 руб. Курс юаня вырос на 0,18 руб. – до 12,57 руб.

Официальный курс доллара от ЦБ на 25 августа составляет 83,29 руб., евро – 97,44 руб., юаня – 12,39 руб.

Внебиржевой курс доллара за день поднялся до 85,27, руб., но затем упал снова до 83,85 руб. Рост составил 0,54% к закрытию предыдущего дня.

18 августа «Ведомости» со ссылкой на данные Агентства по страхованию вкладов писали, что к концу первого полугодия 2026 г. доля валютных средств населения в общем объеме их сбережений оказалась на рекордно низком уровне – 4,5%. В начале года показатель составлял 5,2%. До момента введения странами Запада санкций против крупных российских банков, сделавших невозможным открытие вкладов в долларах и евро, доля валютных вкладов держалась на уровне почти 20%.

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