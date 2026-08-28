ВТБ не ждет дорезервирований по кредитам маркетплейсов после ударов

Пьянов также сообщил, что сделка по покупке миноритарной доли в банке и финтех-активах RWB ориентировочно завершится в сентябре. Банк не форсирует ее, учитывая, что ресурсы партнера сейчас направлены на решение проблем после чрезвычайных событий. Параметры допэмиссии для приобретения не пересматривались: она будет проведена в диапазоне 300–400 млрд руб. ближе к нижней границе. Участие розничных инвесторов, по словам Пьянова, будет скромным из-за разрыва в цене акций.