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ВТБ не ждет дорезервирований по кредитам маркетплейсов после ударов

Сергей Пахомов

ВТБ оценивает последствия ударов по логистической инфраструктуре маркетплейсов как «посильные» для заемщиков и не прогнозирует значительных дорезервирований по кредитам. Об этом заявил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе телефонного звонка с журналистами.

По его словам, влияние событий на банковский сектор делится на три уровня: выпадение долей складов (фактор первого порядка), утрата товаров (второй порядок) и перестройка логистической инфраструктуры (третий порядок). Последний потребует инвестиций и повлияет на маржинальность по EBITDA в 2027 г., но не приведет к многократному росту долга компаний.

Пьянов отметил, что даже в стрессовом сценарии маркетплейсы переходят из категории первоклассных заемщиков в категорию нормальных в текущих макроэкономических условиях. Источниками для восстановления станут сохранение потребительского спроса, налоговые меры правительства и нормализация ценовой конкуренции, что уменьшит скидки для потребителей. Заявки на реструктуризацию от селлеров в ВТБ оцениваются в сотни миллионов рублей, что небольшая сумма для баланса банка, отметил Пьянов.

Пьянов также сообщил, что сделка по покупке миноритарной доли в банке и финтех-активах RWB ориентировочно завершится в сентябре. Банк не форсирует ее, учитывая, что ресурсы партнера сейчас направлены на решение проблем после чрезвычайных событий. Параметры допэмиссии для приобретения не пересматривались: она будет проведена в диапазоне 300–400 млрд руб. ближе к нижней границе. Участие розничных инвесторов, по словам Пьянова, будет скромным из-за разрыва в цене акций.

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