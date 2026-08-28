Банк России сохранил официальный курс доллара на уровне 85 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на 29 августа на уровне 85,6 руб. Регулятор понизил его на 0,35 руб.
Евро стоит 99,68 руб., он стал дешевле на 0,62 руб. Курс юаня стал ниже на 0,04 руб. – 12,73 руб.
Официальный курс доллара на 28 августа равен 85,95 руб., евро – 100,30 руб., а юаня – 12,77 руб.
Доллар на Forex стоит 86,14 руб. Разница с ценой закрытия предыдущего торгового дня составила 0,16 руб. Цена на евро – 100,02 руб. (-0,53 руб.). Юань торгуется по 12,81 руб. (-0,04 руб.).
18 августа «Ведомости» со ссылкой на данные Агентства по страхованию вкладов писали, что к концу первого полугодия 2026 г. доля валютных средств населения в общем объеме их сбережений оказалась на рекордно низком уровне – 4,5%. В начале года показатель составлял 5,2%. До момента введения странами Запада санкций против крупных российских банков, сделавших невозможным открытие вкладов в долларах и евро, доля валютных вкладов держалась на уровне почти 20%.