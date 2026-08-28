Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
JNOS26-0,99%CNY Бирж.12,9+0,68%IMOEX2 114,93+1,03%RTSI778,32+1,45%RGBI113,54+0,18%RGBITR770,04+0,2%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Банк России сохранил официальный курс доллара на уровне 85 рублей

Наталья Захарова

Банк России установил официальный курс доллара на 29 августа на уровне 85,6 руб. Регулятор понизил его на 0,35 руб.

Евро стоит 99,68 руб., он стал дешевле на 0,62 руб. Курс юаня стал ниже на 0,04 руб. – 12,73 руб.

Официальный курс доллара на 28 августа равен 85,95 руб., евро – 100,30 руб., а юаня – 12,77 руб.

Доллар на Forex стоит 86,14 руб. Разница с ценой закрытия предыдущего торгового дня составила 0,16 руб. Цена на евро – 100,02 руб. (-0,53 руб.). Юань торгуется по 12,81 руб. (-0,04 руб.).

18 августа «Ведомости» со ссылкой на данные Агентства по страхованию вкладов писали, что к концу первого полугодия 2026 г. доля валютных средств населения в общем объеме их сбережений оказалась на рекордно низком уровне – 4,5%. В начале года показатель составлял 5,2%. До момента введения странами Запада санкций против крупных российских банков, сделавших невозможным открытие вкладов в долларах и евро, доля валютных вкладов держалась на уровне почти 20%.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь