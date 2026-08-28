Банк России сохранил официальный курс доллара на уровне 85 рублей

18 августа «Ведомости» со ссылкой на данные Агентства по страхованию вкладов писали, что к концу первого полугодия 2026 г. доля валютных средств населения в общем объеме их сбережений оказалась на рекордно низком уровне – 4,5%. В начале года показатель составлял 5,2%. До момента введения странами Запада санкций против крупных российских банков, сделавших невозможным открытие вкладов в долларах и евро, доля валютных вкладов держалась на уровне почти 20%.