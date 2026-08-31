Официальный курс доллара превысил 86 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на 1 сентября на уровне 86,38 руб., подняв его на 0,78 руб.
Евро стал дороже на 0,89 руб. и составил 100,57 руб. Курс юаня вырос на 0,12 руб. до 12,86 руб.
Официальный курс доллара на 29 августа составлял 85,60 руб., евро – 99,68 руб., юаня -12,73 руб.
Внебиржевой курс доллара на Forex составил 86,30 руб. Разница с ценой закрытия – +0,15 руб. Евро торгуется по 100,16 руб. (+0,39 руб.), юань – 12,84 руб. (+0,04 руб.).
В сентябре в течение ближайших нескольких недель вероятны стабилизация курса и даже небольшое укрепление, рассказал «Ведомостям» стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никита Еуров. По его словам, на это повлияют рост экспортных продаж, снижение импорта и изменение объема операций Минфина.