Официальный курс доллара превысил 86 рублей

В сентябре в течение ближайших нескольких недель вероятны стабилизация курса и даже небольшое укрепление, рассказал «Ведомостям» стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никита Еуров. По его словам, на это повлияют рост экспортных продаж, снижение импорта и изменение объема операций Минфина.