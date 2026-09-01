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Главная / Финансы /

Проезд на пригородных поездах можно оплатить цифровым рублем

Анна Суслова

Пассажиры смогут оплачивать проезд на пригородных электричках цифровыми рублями, сообщили в пресс-службе РЖД.  Функция стала доступна 1 сентября 2026 г.

Первый билет, оплаченный цифровыми рублями, уже приобрели в Новосибирске.

Цифровым рублем можно будет расплатиться при покупке билетов всех пригородных перевозчиков в привокзальных терминалах, терминалах самообслуживания, в мобильных приложениях «РЖД пассажирам» и «Протранспорт», а также в мессенджере Мах.

С 1 сентября крупные банки предоставят клиентам возможность пользоваться цифровыми рублями. Торговые компании – маркетплейсы, супермаркеты, автосалоны – будут принимать платежи в них. В приложениях банков появится специальная кнопка, с помощью которой можно открыть кошелек. При переводе комиссия взиматься не будет, а переводить на счет можно будет до 300 000 руб. в месяц.

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