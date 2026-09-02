ВТБ запустил оплату по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах
С января клиенты банка совершили более 1 млн таких платежей за рубежом на сумму свыше 3,5 млрд руб. – в десятки раз больше, чем годом ранее. В Индонезии сервис работает через национальный стандарт QRIS, охватывающий более 40 млн точек. На Филиппинах оплата доступна через локальные системы. Для платежа достаточно навести камеру на QR-код, сумма спишется в рублях с конвертацией по курсу банка без комиссии.
«Мы продолжим добавлять новые страны, чтобы путешественники могли использовать уже привычные способы оплаты за границей», – сказал Горшков.
Ранее ВТБ запустил оплату по QR-коду в Аргентине, Бразилии, Вьетнаме, Египте, Китае и других странах.
С 1 сентября крупнейшие банки России предоставили своим клиентам возможность пользоваться цифровыми рублями. Супермаркеты, автосалоны, маркетплейсы и другие торговые компании с большими оборотами будут принимать платежи в них.