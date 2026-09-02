ВТБ запустил оплату по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах

С января клиенты банка совершили более 1 млн таких платежей за рубежом на сумму свыше 3,5 млрд руб. – в десятки раз больше, чем годом ранее. В Индонезии сервис работает через национальный стандарт QRIS, охватывающий более 40 млн точек. На Филиппинах оплата доступна через локальные системы. Для платежа достаточно навести камеру на QR-код, сумма спишется в рублях с конвертацией по курсу банка без комиссии.