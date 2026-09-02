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ВТБ запустил оплату по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах

Инна Шульгина

ВТБ расширил сервис оплаты по QR-коду на Индонезию и Филиппины. Теперь клиенты банка могут расплачиваться за товары и услуги в этих странах напрямую из приложения «ВТБ онлайн», сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

С января клиенты банка совершили более 1 млн таких платежей за рубежом на сумму свыше 3,5 млрд руб. – в десятки раз больше, чем годом ранее. В Индонезии сервис работает через национальный стандарт QRIS, охватывающий более 40 млн точек. На Филиппинах оплата доступна через локальные системы. Для платежа достаточно навести камеру на QR-код, сумма спишется в рублях с конвертацией по курсу банка без комиссии.

«Мы продолжим добавлять новые страны, чтобы путешественники могли использовать уже привычные способы оплаты за границей», – сказал Горшков.

Ранее ВТБ запустил оплату по QR-коду в Аргентине, Бразилии, Вьетнаме, Египте, Китае и других странах.‍

С 1 сентября крупнейшие банки России предоставили своим клиентам возможность пользоваться цифровыми рублями. Супермаркеты, автосалоны, маркетплейсы и другие торговые компании с большими оборотами будут принимать платежи в них.

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