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Минфин не видит необходимости в ненулевых нормативах продажи валютной выручки

В мониторинг следует включить криптовалюту, считает Алексей Моисеев
Максим Цуланов

Минфин не считает необходимым возвращаться к ненулевым нормативам обязательной продажи валютной выручки, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, мониторинг работает хорошо и в его периметр следует включать криптовалюту.

«Указ сейчас действует в формате мониторинга, и там есть нулевая ставка, поэтому в рамках мониторинга совершенно точно криптовалюту надо включать», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

4 июня министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство планирует продлить действие требования об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами до конца 2029 г. 

Согласно правилу, российские компании-экспортеры, включенные в утвержденный перечень, обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, поступившей по внешнеторговым контрактам. Также минимум 90% этой суммы должно быть реализовано на внутреннем рынке, но не менее 25% от всей валютной выручки по каждому контракту.

Требование распространяется на выручку, полученную за товары, работы, услуги, а также объекты интеллектуальной собственности, реализованные нерезидентам. 

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