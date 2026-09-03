Греф допустил паузы в снижении ключевой ставки

Глава РСХБ Борис Листов заявил прессе на ВЭФе, что на заседании Банка России 11 сентября ключевая ставка, скорее всего, останется на уровне 14%. При этом эксперты банка считают, что при ставке 12% «будет оживать инвестиционная активность со стороны предприятий АПК». Но, исходя из инфляционных данных и риторики регулятора, изменений пока не предвидится.‍