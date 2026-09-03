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Главная / Финансы /

Греф допустил паузы в снижении ключевой ставки

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Постепенное снижение ключевой ставки возможно, но не исключены паузы – регулятору нужно время для оценки факторов. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Мы допускаем, что могут быть паузы в движении вниз. Наш прогноз до конца этого года остается на уровне 13–13,5%», – сказал Греф.

По словам главы Сбербанка, основания для повышения ставки регулятором отсутствуют.

Глава РСХБ Борис Листов заявил прессе на ВЭФе, что на заседании Банка России 11 сентября ключевая ставка, скорее всего, останется на уровне 14%. При этом эксперты банка считают, что при ставке 12% «будет оживать инвестиционная активность со стороны предприятий АПК». Но, исходя из инфляционных данных и риторики регулятора, изменений пока не предвидится.‍

24 июля Банк России снизил ключевую ставку до 14% вопреки консенсус-прогнозу, выступавшему за ее сохранение на уровне 14,25%.

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