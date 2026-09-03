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Греф: «Сбер» рассчитывает на рекордную прибыль и дивиденды в 2026 году

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Сбербанк рассчитывает получить рекордную прибыль и выплатить рекордные дивиденды по итогам 2026 г. Об этом заявил  президент и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«У нас нет ожиданий, что мы не сможем выплатить дивиденды. Поэтому мы надеемся получить и рекордную прибыль, и заплатить рекордные дивиденды», – сказал Греф (цитата по ТАСС).

Глава «Сбера» также заявил, что банк сформирует резервы по кредитам маркетплейсам, но это не станет помехой для получения рекордной прибыли по итогам 2026 г.

Чистая прибыль «Сбера» по МСФО превысила 1 трлн рублей в первом полугодии

Инвестиции

31 августа зампред правления Сбербанка, его финансовый директор Тарас Скворцов в интервью ТАСС сообщал, что по итогам 2026 г. «Сбер» получит прибыль существенно выше, чем за 2025 г. Темп роста будет чуть ниже 20%.

По итогам шести месяцев 2026 г. чистая прибыль «Сбера» по МСФО достигла 1,019 трлн руб. Показатель увеличился на 18,64%. Чистые процентные доходы банка достигли 2,051 трлн руб., что на 22,51% больше, чем в первом полугодии 2025 г. Выручка по страховой деятельности компании также показала рост на 12,96% (до 138,6 млрд руб.). Операционные расходы при этом выросли до 1,988 трлн руб. против 1,671 трлн руб. годом ранее.

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