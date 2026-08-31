«Сбер» дал прогноз по прибыли за 2026 год
По итогам 2026 г. «Сбер» получит прибыль существенно выше, чем за 2025 г. Темп роста будет чуть ниже 20%, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов в интервью ТАСС.
«Экономическая ситуация оказывает определенное давление, но не настолько, чтобы привести нас к отрицательному росту. Мы продолжим и дальше расти», – отметил он.
По словам Скворцова, в прошлом году экономический рост был выше, инфляция устойчиво замедлялась, а ключевая ставка снижалась на каждом заседании. В 2026 г. таких условий компании не наблюдают, заключил он. О намерениях в отношении дивидендов «Сбер» расскажет на Дне инвестора в ноябре.
Чистая прибыль «Сбера» по МСФО достигла 1,019 трлн руб. по итогам шести месяцев 2026 г. Показатель вырос на 18,64%. Чистые процентные доходы банка достигли 2,051 трлн руб., что на 22,51% больше, чем в первом полугодии 2025 г. Выручка по страховой деятельности компании также показала рост на 12,96%. Показатель увеличился до 138,6 млрд руб. Операционные расходы при этом выросли до 1,988 трлн руб. против 1,671 трлн руб. годом ранее.
По итогам 2025 г. Сбербанк заработал 1,7 трлн руб. при рентабельности капитала 22,7%. Чистые процентные доходы увеличились за год на 18,5% и достигли 3,6 трлн руб. Операционный доход до резервов по итогам года возрос на 16,6% и достиг 4,09 трлн руб. На выплаты дивидендов было направлено 850,2 млрд руб.