Скворцов: прибыль банков уже не будет такой высокой из-за роста кредитного риска
«Может быть, мы даже увидим в целом по банковской системе тренд на прибыль, сопоставимую в абсолютном размере с прибылью, которая была в прошлом году», – предположил он.
Скворцов заявил, что рост кредитного риска в корпоративном кредитовании является одним из основных вызовов для сектора в 2026 г. Период высоких ставок длился очень долго, и проблемы накапливались, отметил он. Вторым, по словам финдиректора Сбербанка, большим вызовом для банков является снижение маржи.
2 сентября Банк России скорректировал свой прогноз по прибыли банков в 2026 г. с 3,4–3,9 трлн руб. до 3,9–4,4 трлн руб. Решение было принято за счет высокого фактического уровня маржи в I квартале текущего года. Кроме того, чистая прибыль сектора в I квартале составила 2,3 трлн руб., что на 36% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
24 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рисков для стабильности банковского сектора в России нет, капитал банков достаточен. По оценке ЦБ РФ, запас капитала сейчас составляет 10 трлн.