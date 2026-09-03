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Скворцов: прибыль банков уже не будет такой высокой из-за роста кредитного риска

Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Рост прибыли банковского сектора будет замедляться из-за увеличения кредитного риска и снижения маржинальности, заявил агентству «Интерфакс» зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в кулуарах ВЭФ-2026.

«Может быть, мы даже увидим в целом по банковской системе тренд на прибыль, сопоставимую в абсолютном размере с прибылью, которая была в прошлом году», – предположил он.

Скворцов заявил, что рост кредитного риска в корпоративном кредитовании является одним из основных вызовов для сектора в 2026 г. Период высоких ставок длился очень долго, и проблемы накапливались, отметил он. Вторым, по словам финдиректора Сбербанка, большим вызовом для банков является снижение маржи.

2 сентября Банк России скорректировал свой прогноз по прибыли банков в 2026 г. с 3,4–3,9 трлн руб. до 3,9–4,4 трлн руб. Решение было принято за счет высокого фактического уровня маржи в I квартале текущего года. Кроме того, чистая прибыль сектора в I квартале составила 2,3 трлн руб., что на 36% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

24 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рисков для стабильности банковского сектора в России нет, капитал банков достаточен. По оценке ЦБ РФ, запас капитала сейчас составляет 10 трлн. 

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