Скворцов: прибыль банков уже не будет такой высокой из-за роста кредитного риска

2 сентября Банк России скорректировал свой прогноз по прибыли банков в 2026 г. с 3,4–3,9 трлн руб. до 3,9–4,4 трлн руб. Решение было принято за счет высокого фактического уровня маржи в I квартале текущего года. Кроме того, чистая прибыль сектора в I квартале составила 2,3 трлн руб., что на 36% выше, чем за аналогичный период прошлого года.