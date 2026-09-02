ЦБ повысил прогноз по годовой прибыли российских банков до 4,4 трлн рублей
Банк России скорректировал свой прогноз по прибыли банков в 2026 г. с 3,4–3,9 трлн руб. до 3,9–4,4 трлн руб. Об этом регулятор сообщил в своем докладе.
Как отметил Центробанк, это произошло за счет высокого фактического уровня маржи в I квартале текущего года. Кроме того, чистая прибыль сектора в I квартале составила 2,3 трлн руб., что на 36% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
За II квартал банки заработали 1,1 трлн руб. чистой прибыли, что выше изначального прогноза. По данным ЦБ, чистая процентная маржа также заметно увеличилась – до 5,5% из-за опережающего снижения стоимости фондирования над доходностью активов.
24 августа стало известно, что банковский сектор нарастил прибыль в июле до 443 млрд руб. Основной вклад в рост финансового результата внесло сокращение расходов на создание резервов по проблемным активам.
24 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рисков для стабильности банковского сектора в России нет, капитал банков достаточен. По оценке ЦБ РФ, запас капитала сейчас составляет 10 трлн. 17 июля Центробанк сообщал, что чистая прибыль банковского сектора за июнь прибавила 3,3% к маю и составила 374 млрд руб.