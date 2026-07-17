ЦБ раскрыл прибыль банковского сектора в июне

Доходность на капитал (ROE) выросла до 20,5% (+1,1 п. п.). Основные доходы банков и операционные расходы практически не изменились. Основная прибыль при этом сократилась до 348 млрд руб. (-16%) из-за роста отчислений в резервы. Объем признанных банками потерь вырос более чем в три раза – они связаны с инвестициями в непрофильный бизнес. Банки также нарастили резервы в сегменте юридических лиц (+36%).