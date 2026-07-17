ЦБ раскрыл прибыль банковского сектора в июне

ЦБ раскрыл прибыль банковского сектора в июнеНа основную прибыль повлияли рост отчислений в резервы
Чистая прибыль банковского сектора за июнь прибавила 3,3% к маю и составила 374 млрд руб. Об этом говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.
Доходность на капитал (ROE) выросла до 20,5% (+1,1 п. п.). Основные доходы банков и операционные расходы практически не изменились. Основная прибыль при этом сократилась до 348 млрд руб. (-16%) из-за роста отчислений в резервы. Объем признанных банками потерь вырос более чем в три раза – они связаны с инвестициями в непрофильный бизнес. Банки также нарастили резервы в сегменте юридических лиц (+36%).
Рост прибыли преимущественно обеспечили доходы от инвалюты, драгметаллов и производных финансовых инструментов (ПФИ). Разница составила 77 млрд руб. в сравнении с маем, в том числе за счет положительной валютной переоценки (+66 млрд после -9 млрд руб. в мае) на фоне значительного ослабления рубля в июне.
Средства граждан за май сократились на 500 млрд руб. (-0,8%) после значительного роста в апреле на 1,1 трлн руб. (+1,7%) и составили 67,6 трлн руб., пишет Банк России в обзоре банковского сектора. На 300 млрд руб. (-1,4%) уменьшились остатки на текущих счетах, и еще на 200 млрд руб. (-0,4%) сократились средства на вкладах.
Совокупная чистая прибыль банковского сектора составила 296 млрд руб. в мае 2025 г. Это на 13% выше результата апреля, когда прибыль составила 261 млрд руб. Доходность на капитал (ROE) выросла до 18,9 с 16,9%. Статистика по чистой прибыли приводится за вычетом дивидендов от российских дочерних банков.