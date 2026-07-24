Набиуллина заявила о стабильности банковского сектора
Рисков для стабильности банковского сектора в России нет, капитал банков достаточен. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«Не видим рисков. Есть отрицательная переоценка бумаг, и банки управляют этими рисками. Они прекрасно понимают, что ситуация на рынке может развиваться по-разному. Ответом на это является то, что у банков должен быть капитал, в том числе на непредвиденные обстоятельства. У банков достаточно капитала», – сказала она.
По оценке ЦБ РФ, запас капитала сейчас составляет 10 трлн. Набиуллина также отметила, что у банков достаточно прибыли, чтобы абсорбировать убытки.
17 июля ЦБ РФ сообщал, что чистая прибыль банковского сектора за июнь прибавила 3,3% к маю и составила 374 млрд руб. Доходность на капитал (ROE) выросла до 20,5% (+1,1 п. п.).
Основные доходы банков и операционные расходы практически не изменились. Основная прибыль при этом сократилась до 348 млрд руб. (-16%) из-за роста отчислений в резервы. Объем признанных банками потерь вырос более чем в три раза – они связаны с инвестициями в непрофильный бизнес. Банки также нарастили резервы в сегменте юридических лиц (+36%).