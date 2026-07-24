Набиуллина заявила о стабильности банковского сектора

«Не видим рисков. Есть отрицательная переоценка бумаг, и банки управляют этими рисками. Они прекрасно понимают, что ситуация на рынке может развиваться по-разному. Ответом на это является то, что у банков должен быть капитал, в том числе на непредвиденные обстоятельства. У банков достаточно капитала», – сказала она.