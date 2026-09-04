ЦБ снизил официальный курс доллара до 86,59 рубля

Покупки Минфина были выше «нормальных» значений в августе, что вместе с дефицитом валюты вытолкнуло рубль выше 85 руб., однако сейчас ситуация «развернется», говорит главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров. Он ожидает укрепления нацвалюты на 2,5 руб. к доллару «чисто за счет снижения спроса на валюту на 100 млрд руб.» и еще около 1,5 руб. за счет роста предложения валюты в рамках уплаты налогов.