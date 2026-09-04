ЦБ снизил официальный курс доллара до 86,59 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 5 сентября на уровне 86,59 руб., снизив его на 0,3 руб.
Евро стал дешевле незначительно – на 0,03 руб. Он достиг отметки в 100,57 руб. Юань тоже стал дешевле на 0,03 руб. – до 12,88 руб.
Официальный курс доллара на 4 сентября составляет 88,89 руб., евро – 100,6 руб., юаня – 12,91 руб.
Внебиржевой курс доллара снизился на 0,67 руб. – до 85,98 руб. Евро стал дешевле на 0,85 руб. и достиг отметки в 99,87 руб., а юань – на 0,12 руб. до 12,8 руб.
3 сентября «Ведомости» писали, что Минфин снизит объем покупок валюты в сентябре. По данным министерства, совокупно на приобретение иностранной валюты и золота с 7 сентября по 6 октября 2026 г. будет направлено 55,6 млрд руб. (ежедневно 2,5 млрд).
Покупки Минфина были выше «нормальных» значений в августе, что вместе с дефицитом валюты вытолкнуло рубль выше 85 руб., однако сейчас ситуация «развернется», говорит главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров. Он ожидает укрепления нацвалюты на 2,5 руб. к доллару «чисто за счет снижения спроса на валюту на 100 млрд руб.» и еще около 1,5 руб. за счет роста предложения валюты в рамках уплаты налогов.