ЦБ держит курс доллара на уровне 86 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на 8 сентября на отметке 86,19 руб. Регулятор понизил его на 0,39 руб.
Евро подешевел на 0,4 руб. – до 100,17 руб. Курс юаня снизился на 0,03 руб. и составил 12,85 руб.
Официальный курс доллара на 5 сентября составил 86,59 руб., евро – 100,57 руб., юаня – 12,88 руб.
6 сентября «Ведомости» писали, что доля доллара в мировых резервах после пика в 2001 г. последние 25 лет постепенно снижается, а проблемы с бюджетом США ослабляют доверие инвесторов. Эксперты считают, что в долгосрочной перспективе возможна дедолларизация, однако ключевое ее условие – достойная альтернатива главной резервной валюте мира.