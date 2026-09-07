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Главная / Финансы /

ЦБ держит курс доллара на уровне 86 рублей

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 8 сентября на отметке 86,19 руб. Регулятор понизил его на 0,39 руб.

Евро подешевел на 0,4 руб. – до 100,17 руб. Курс юаня снизился на 0,03 руб. и составил 12,85 руб.

Официальный курс доллара на 5 сентября составил 86,59 руб., евро – 100,57 руб., юаня – 12,88 руб.

6 сентября «Ведомости» писали, что доля доллара в мировых резервах после пика в 2001 г. последние 25 лет постепенно снижается, а проблемы с бюджетом США ослабляют доверие инвесторов. Эксперты считают, что в долгосрочной перспективе возможна дедолларизация, однако ключевое ее условие – достойная альтернатива главной резервной валюте мира.

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