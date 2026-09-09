ЦБ отметил рост «черных кредиторов» в шесть раз

В июле 2025 г. ВЦИОМ привел статистику, по которой до 15% россиян готовы обратиться к нелегальному кредитованию, если организации предложат ставку на 7 п. п. ниже рынка. Среди клиентов МФО доля потенциальных заемщиков, готовых к нелегальному кредитованию при аналогичных условиях, достигала 24%.