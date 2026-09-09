ЦБ отметил рост «черных кредиторов» в шесть раз
Количество нелегальных кредиторов в интернете выросло в шесть раз с начала 2026 г. Банк России обнаружил около 360 «черных» онлайн-кредиторов, передает «Известия».
В прошлом году регулятор обнаружил только 56 таких проектов в интернете. Доля онлайн-нелегалов за это время выросла с 12 до 36%.
Основные заемщики у «черных кредиторов» – лица с испорченной кредитной историей, высокой долговой нагрузкой, без официального дохода, которым отказывают в кредитах банки и микрофинансовые организации (МФО).
Как отметила эксперт «Народного фронта» Алла Храпунова, прежде «черные кредиторы» работали офлайн, маскируясь под ломбарды, сетевые комиссионки, точки скупки. Теперь заявки на оформление кредитов оформляется дистанционно и деньги переводятся на карту. Храпунова предупреждает, что оформление займа у таких организаций может иметь плохие последствия.
При этом бороться с такими кредиторами в интернете сложно, отметил аналитик Freedom Global Владимир Чернов. Онлайн-нелегалы могут быстро создать новый ресурс под другим названием после блокировки.
В июле 2025 г. ВЦИОМ привел статистику, по которой до 15% россиян готовы обратиться к нелегальному кредитованию, если организации предложат ставку на 7 п. п. ниже рынка. Среди клиентов МФО доля потенциальных заемщиков, готовых к нелегальному кредитованию при аналогичных условиях, достигала 24%.