ВЦИОМ назвал долю готовых к нелегальному кредитованию ради выгоды россиян

В мае Банк России сообщил, что в I квартале 2025 г. выявил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности – это на 56% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Уточнялось, что у 1638 из них были признаки финансовых пирамид, а у 236 – признаки нелегальных кредиторов.