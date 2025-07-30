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ВЦИОМ назвал долю готовых к нелегальному кредитованию ради выгоды россиян

Ведомости

До 15% россиян готовы обратиться к нелегальному кредитованию, если организации предложат ставку на 7 п. п. ниже рынка. Об этом пишет Forbes со ссылкой на доклад «Риски развития нелегального кредитования в России» Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди клиентов микрофинансовых организаций доля потенциальных заемщиков, готовых к нелегальному кредитованию при аналогичных условиях, достигает 24%. Согласно данным ВЦИОМ, даже при минимальной разнице в ставках в 1 п. п. около 6% россиян рассматривают возможность обращения к «черным кредиторам». 

В сегменте заемщиков микрофинансовых организаций этот показатель удваивается, составляя 12%. При увеличении выгоды до 5 п. п., 9% от всех опрошенных и 17% клиентов микрофинансовых организаций демонстрируют высокую вероятность обращения к нелегальным кредиторам.

По оценкам ВЦИОМа, в группе риска по обращению к нелегальным кредиторам – молодые люди, участники спецоперации, а также лица, сталкивающиеся с трудностями при получении займов в легальных финансовых учреждениях. 

В мае Банк России сообщил, что в I квартале 2025 г. выявил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности – это на 56% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Уточнялось, что у 1638 из них были признаки финансовых пирамид, а у 236 – признаки нелегальных кредиторов.

«Ведомости» в декабре 2024 г. писали, что нелегальные кредиторы все чаще стали предлагать услуги в Telegram. Об этом сообщал председатель комитета по безопасности СРО «Мир», директор по безопасности ГК Eqvanta Антон Грунтов.

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