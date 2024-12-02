Нелегальные кредиторы все чаще предлагают услуги в Telegram

Нелегальные кредиторы все чаще предлагают услуги в TelegramПосле реформирования рынка МФО их число увеличится еще больше, уверены эксперты
Начиная с 2021 г. активно растет количество нелегальных кредиторов, в том числе маскирующихся под микрофинансовые организации (МФО), которые предлагают свои услуги через Telegram. Об этом рассказал председатель комитета по безопасности СРО «Мир», директор по безопасности ГК Eqvanta Антон Грунтов на XXIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности. По точному количеству данных нет, но это сотни групп, оценил он.
Увеличение количества недобросовестных кредиторов подтверждает статистика Банка России: за девять месяцев этого года регулятор выявил более 1340 субъектов с признаками нелегальных кредиторов, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около половины (49%) из них действовали в интернете и в основном предлагали частные займы, используя для рекламы страницы и группы в соцсетях. В 2022 г. ЦБ выявил 1722 субъекта с признаками нелегальной кредитной деятельности, что в 2 раза больше по сравнению с 2021 г. И 43% из них действовали исключительно в социальных сетях и мессенджерах.