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Нелегальные кредиторы все чаще предлагают услуги в Telegram

После реформирования рынка МФО их число увеличится еще больше, уверены эксперты
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

Начиная с 2021 г. активно растет количество нелегальных кредиторов, в том числе маскирующихся под микрофинансовые организации (МФО), которые предлагают свои услуги через Telegram. Об этом рассказал председатель комитета по безопасности СРО «Мир», директор по безопасности ГК Eqvanta Антон Грунтов на XXIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности. По точному количеству данных нет, но это сотни групп, оценил он.

Увеличение количества недобросовестных кредиторов подтверждает статистика Банка России: за девять месяцев этого года регулятор выявил более 1340 субъектов с признаками нелегальных кредиторов, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около половины (49%) из них действовали в интернете и в основном предлагали частные займы, используя для рекламы страницы и группы в соцсетях. В 2022 г. ЦБ выявил 1722 субъекта с признаками нелегальной кредитной деятельности, что в 2 раза больше по сравнению с 2021 г. И 43% из них действовали исключительно в социальных сетях и мессенджерах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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