Нелегальные кредиторы все чаще предлагают услуги в Telegram

Увеличение количества недобросовестных кредиторов подтверждает статистика Банка России: за девять месяцев этого года регулятор выявил более 1340 субъектов с признаками нелегальных кредиторов, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около половины (49%) из них действовали в интернете и в основном предлагали частные займы, используя для рекламы страницы и группы в соцсетях. В 2022 г. ЦБ выявил 1722 субъекта с признаками нелегальной кредитной деятельности, что в 2 раза больше по сравнению с 2021 г. И 43% из них действовали исключительно в социальных сетях и мессенджерах.